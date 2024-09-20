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糖尿病｜糖尿病早期多無症狀　醫生列7種徵兆：小心皮膚現1異樣

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

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【糖尿病／初期／症狀／血糖／高危／病變／醫生】高危人士建議定期進行檢查！台灣家庭科醫生指出，初期糖尿病患者大多沒有明顯不適，大多病人都是經由體檢發現問題，而部分血糖已嚴重超標患者，可能已開始誘發出病變，但事實上仍有跡可尋，其中7大徵兆假如及早提高警覺求醫，有機會及早發現並進行干預。

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Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

糖尿病｜糖尿病初期患者多無症狀 多靠體檢意外發現

台灣嘉義基督教醫院家醫科安欣瑜醫生，日前於Facebook專頁分享相關資料，指不少人認為患上糖尿病，便會出現多吃、多喝、多尿、體重下降等多種症狀，但事容上糖尿病初期患者大多沒有症狀，不少患者都是於健康檢查時才意外發現患上糖尿病。

糖尿病｜7大徵兆恐屬高危 宜及早求醫檢查

雖然如此，但醫生亦強調指，出現以下7大徵兆人士，其實已屬於高危人士，應要特別小心，建議立即求醫檢查，即使檢查正常，仍要每3年覆診追蹤：

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相關內容：糖尿病｜糖尿病有樣睇？ 醫生揭3大外貌變化 5種徵兆要留神

同場加映｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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同場加映｜年輕人現黑色棘皮症多與糖尿病有關

本港內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業曾受訪指出，「黑色棘皮症」是因體內生長荷爾蒙過多，刺激皮下細胞增生，令皮膚變黑、變厚。最常見出現在肥胖、患糖尿病或糖尿病前期的人士，因他們體內胰島素濃度高，令皮膚出現「黑色棘皮症」。另外，受荷爾蒙問題（如甲狀腺分泌不足）及癌症影響亦可出現此徵狀；亦有部分人士受遺傳所影響。

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唐俊業補充，一般而言，胰島素過多引致的黑色棘皮症較常出現在10多歲至20多歲的年輕人身上，並多與糖尿病有關；而年紀較大的人士因胰臟功能減弱，不會有過多胰島素，若出現黑色棘皮症則較大機會由癌症等疾病導致。

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