麻疹｜57歲男子疑於本地染麻疹　月初曾於竹園廣場食「一粥麵」

▲ 竹園廣場。(領展圖片)

衞生防護中心公布一宗本地麻疹個案，患者是一名57歲男子，沒有接種麻疹疫苗及外游史，患者曾於黃大仙竹園廣場，「一粥麵」餐廳進食。中心呼籲曾於今日1日至7日，上午七時至十時到訪位於黃大仙竹園廣場1樓S112號舖「一粥麵」餐廳的人士致電熱線，中心會提供適切評估和建議。



個案涉及一名過往健康良好的57歲男子。他8月31日開始發燒及喉嚨痛，並於九月五日出疹。他分別於9月4日及7日到私家醫生求診，並於9月11日到播道醫院求醫。他於9月12日因持續發燒、咳嗽和喉嚨痛到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院接受治療，並於翌日轉往該院隔離病房。病人的血液樣本經檢測後對麻疹病毒抗體呈陽性反應。病人經治療後情況穩定，仍然留院。



流行病學調查顯示，病人未曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者現時沒有病徵。在病毒傳染期內，病人曾到訪黃大仙竹園廣場內的一間私家診所及「一粥麵」餐廳。中心會對該診所約四名人員及八名病人和該餐廳24名員工進行醫學監察，至今未發現任何人士出現病徵。



由於麻疹傳染性極高，中心已設立查詢熱線（2125 2372）為該個案進行接觸者追蹤，中心呼籲曾於9月1日至9月7日上午7時至10時到訪位於黃大仙竹園廣場1樓S112號舖「一粥麵」餐廳的人士致電熱線，中心會提供適切評估和建議。熱線於明日（21日）至27日運作。

連同這宗個案，今年首8個月，累計共錄得9宗麻疹個案。

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