靚媽精明眼｜消委會測試25款易潔鑊　7款高分抵用之選最平$70媲美Le Creuset

▲ 消委會測試25款易潔鑊，推介7款高分抵用之選，最平$70媲美Le Creuset。

【易潔鑊/消委會易潔鑊/消委會/廚具/易潔塗層/靚媽精明眼】踏入開學季，不少父母都會為子女炮製愛心便當，易潔鑊一向是煮餸的好幫手，既不易黐底又方便清洗。不過，有指易潔鑊塗層物料可能會釋出致癌毒素，到底孰真孰假？市面上的易潔鑊琳琅滿目，為保障全家健康，應該如何選擇？消委會曾測試25款易潔鑊，當中有7款售價低於$500且獲得4星總評，評分媲美Le Creuset，最平的一款售價僅$70，即看完整名單！

靚媽精明眼｜消委會測試6成食油含致癌物 推介21款不含致癌物安全名單

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消委會易潔鑊｜測試傳熱速度耐用程度

消委會測試的25款易潔鑊樣本，均聲稱有「不黏」、「不黐底」效果，當中12款屬傳統淨色PTFE塗層、9款石紋/顆粒紋塗層、2款淨色陶瓷塗層，以及2款網紋/蜂巢紋塗層，售價由$70至$2,388。

測試項目包括化學物質釋出量、熱力均匀度、傳熱速度及手柄燙手程度，並就樣本的易潔塗層的耐磨和耐刮程度、手柄強度和耐疲勞程度等評估其耐用程度。

消委會易潔鑊｜3款總評獲最高4.5分：

傳統易潔鑊：「Vita Craft」Temp Pan 26cm （$1,980）

有石紋/顆粒紋塗層：「Magic Living」Megastone蜂巢尊尚系列30cm Wok（$988）

淨色陶瓷塗層：「GreenPan」Focus Range 28cm Frypan （$799）

消委會易潔鑊｜7款$500以下抵用易潔鑊

TOPick根據測試結果，整合7款$500以下的平價易潔鑊，全部均獲4星總評，與被稱為「港女煲」Le Creuset品牌的易潔鑊（$2,388）同分。

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淨色（無石紋/顆粒紋）PTFE塗層樣本：

宜家家居 Ikea Oumbärlig 28cm 平底鑊 （$150）

法國特福 Tefal Chef's Delight 28cm Frypan （$328）

美亞 Meyer Cook 'N Look Induction 28cm French Skillet （$329）

EZ Cook 28cm Nonstick Frypan (801272) （$115）

石紋/顆粒紋塗層樣本：

EuroCook Cote IH Fry Pan 28cm (EC10328F） （$188）

名創優品 Miniso 28cm Ceramic Coated Frying Pan - Pink （$70）

意美廚 Ideale Chef Plus Hi-N-Cast 28cm Deep Frypan（IC14428T） （$298）

*圖片及價格僅供參考，最新價格以官方網站或店鋪作準。

消委會易潔鑊｜易潔鑊塗層可致癌？

消委會亦為25款易潔鑊分別進行PFOA、PFOS及金屬物質釋出量測試，結果全部樣本均通過測試，檢出的PFOA及PFOS釋出量，均低於德國聯邦風險評估所（BfR）為易潔廚具所訂的建議上限，而檢出的金屬物質釋出量亦低於歐洲理事會（Council of Europe）為金屬及合金廚具所訂的建議上限。

有研究發現，易潔塗層的主要成分「聚四氟乙烯」（PTFE），在高溫下會釋出毒煙，但消委會指出，其實日常煮食如蒸、炒、煎、炸等，溫度都不會超過250°C，如使用易潔鑊來煎肉，煮食溫度約200°C至240°C。因此不用擔心在煮食時會釋出TFE、HFP和PFIB等，引致刺激呼吸系統或引起「聚合物煙塵熱」。

消委會易潔鑊｜易潔鑊安全使用貼士

TOPick綜合消委會提供以下易潔鑊使用及保養貼士：

忌用大火或高溫乾燒易潔鑊，持續高溫會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變型等；煮食時要先放食油或水於鑊中，並以低至中火烹煮為佳。

首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊，待乾後可在煮食面均匀地塗上少許食油。

避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木﹑塑膠或矽膠製造的工具在易潔鑊上攬攪動食物。

切勿在易潔鑊面上切剁食物。

用後應在爐火熄滅後讓鑊自然冷卻，不應立即注入冷水，以免引致變形或油污飛濺。

同場加映：16款不含雌激素雞翼

雞翼煮法多樣，是不少大人和小朋友都喜愛的家常菜式，TOPick曾委托本地生物科技公司「水中銀」進行測試，有16款雞翼不含雌激素，被評為「品質卓越」。

靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟 16款不含雌激素雞翼名單

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同場加映：13款「低鈉」烏冬名單

不少小朋友愛吃烏冬，除了麵質煙靭彈牙，感覺上也比其它麵類健康，不過一包烏冬背後暗藏高鈉陷阱。長期攝取高鈉食物，除了易引致水腫，更會增加患心血管疾病及胃癌的風險。TOPick早前檢視市面逾40款烏冬，當中13款屬於低鈉，各位家長不妨參考。

靚媽精明眼｜高鈉易致水腫增患胃癌高血壓風險 盤點13款「低鈉」烏冬名單

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