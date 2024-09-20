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乙型鏈球菌｜再新增30宗乙型鏈球菌多一人離世　防護中心：每日確診人數漸趨穩定

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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(資料圖片)

衞生防護中心今日(20日)表示，再確認30宗侵入性乙型鏈球菌屬ST283型，群組累計增至70名病人，中心指每日侵入性乙型鏈球菌的確診人數已漸趨穩定。

新增的30宗個案涉及16男14女，年齡介乎36至95歲，他們主要出現敗血症（19人）及關節膿腫（11人）。連同早前公布的40宗ST283感染個案，是次群組涉及累計70名病人，分別居於全港18區，全部70名病人在九月十日前發病，當中54名病人本身有長期病患。70名病人當中，19人已出院，45名留院病人情況穩定，三人情況嚴重，另外三名有長期病患人士已去世。

中心的流行病學調查顯示，58宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚（當中六人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口）、八宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚（並非淡水魚魚生），另外四宗個案的詳細接觸史有待調查。

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70名病人當中沒有從事魚販、漁業養殖相關工作，兩人為廚師，曾處理生的淡水魚。由於病人分別居於全港各區，而相關淡水魚購自16個不同地區共36個街市，中心認為受影響的淡水魚可能涉及批發層面。中心早前在長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場採集的環境樣本的化驗分析工作仍在進行，而漁農自然護理署未發現批發市場的淡水魚有任何異常情況。
 
另外，中心對超過1 500名相關從業員進行醫學監測，未發現任何從業員有出現病徵。食物環境衞生署已加強相關街市的清潔消毒。

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