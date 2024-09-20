鐵路發展｜東鐵線古洞站完成大型挖掘工程 北環綫第一期料2027年完工

▲ (港鐵FB)

東鐵綫古洞站大型挖掘工程今日完工。港鐵表示，工程團隊用約半年時間，將東鐵綫落馬洲支綫建好的隧道結構「重見天日」。

工程於營運中的東鐵綫進行，挖掘過程中，團隊要安裝金屬支架去穩定兩側泥土嘅重量以固定地面，同時嚴謹控制地下水壓同埋監察隧道結構，確保東鐵綫日常運作不會受影響。

北環錢分為兩期，由東鐵落馬洲支線，連接古洞站將於2027年完工。至於連接錦上路站及古洞站之間的主線，則於2034年完工。乘客日後可於車站付費區內轉乘兩條路錢。另外，北環錢的另一端錦上路站，亦可連通屯馬線。

另外，行政會議昨日(20日)批准港鐵洪水橋站項目的財務安排，項目預算約為66億3,900萬元，預計2030年竣工。政府將向港鐵公司提供財務資助以推展項目。

當局表示，議批准向港鐵公司批出洪水橋／厦村新發展區第28A及28B規劃區，約8.2公頃用地作住宅及商業用途的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額98億5,000萬元款項，作為對港鐵公司推展項目的財務資助。

政府發言人表示，洪水橋站啓用後，以鐵路行走相同路程預計需時僅約四分鐘，從而為新發展區全面發展後約226 000總人口帶來龐大的運輸效益。政府將繼續透過優化的項目溝通和監督平台，促進與港鐵之間協作文化，以更有效地推展項目，讓市民早日享受其帶來的益處。

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