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戒煙｜中港機構合作推出針灸戒煙指南　湯修齊冀中醫師更易裝備戒煙知識 　

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

衛生署、吸煙與健康委員會等多個機構合辦中醫針灸戒煙指南。(政府新聞處)

衞生署與香港吸煙與健康委員會今日（20日）聯合舉行《針灸戒煙臨床實踐指南（香港版）》發布會，以進一步推動中醫業界廣泛應用針灸幫助病人戒煙。

《指南》由衞生署、中國中醫科學院針灸研究所及博愛醫院，根據多年服務和研究數據以及總結科學證據合作制定。《指南》結合了適合本地採用的針灸戒煙臨床操作方案，並提供進行戒煙評估和簡短輔導的方法，以協助中醫師掌握針灸戒煙的理論基礎，方便他們在日常診治服務中提供有效的戒煙支援及治療，幫助病人擺脫煙癮。

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衞生署署長林文健於典禮上致辭時感謝國家中醫藥管理局多年來對衞生署控煙工作提供支持，並呼籲中醫藥界積極推廣《指南》及廣泛應用。

吸煙與健康委員會主席湯修齊指出，在中醫角度來看，吸煙會使身體和心靈失衡，損耗健康元氣，要推動戒煙，除了需要多管齊下的控煙政策，適切的戒煙方法亦相當重要。隨著《指南》的發布，前線中醫師更容易透過指南裝備戒煙知識， 協助戒煙人士成功戒煙。

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