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新田科技城｜新田科技城大綱草圖過行會一關　政府：不能蹉跎、全力應對司法覆核

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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(資料圖片)

行政長官會同行政會議已核准新田科技城分區計劃大綱草圖、米埔及錦綉花園分區計劃大綱草圖和牛潭尾分區計劃大綱草圖。

發展局發言人今日（20日）表示，隨着法定規劃程序完成，雖然新田科技城環評報告正面對司法覆核挑戰，但項目已經過充分研究和諮詢，合法合規，專業全面，加上項目對創科發展的策略重要性，社會亦有強烈聲音表示創科發展必須提速，不能蹉跎歲月。
　　 
發言人表示，政府正致力推動北部都會區發展，成為香港的策略增長區，亦全力推展多個不同的土地發展、基建和房屋項目，照顧社會民生和經濟發展需要，政府不會、亦不應純粹因個別人士提出司法覆核申請而停止推展裨益社會的項目。

政府團隊會全力應對該司法覆核挑戰，期間亦會審慎、務實推展項目，務求減低該個別人士提出的司法覆核對項目進度的影響。

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發言人續說，如期在今年年底就新田科技城首階段土地平整及基礎設施工程向立法會財務委員會申請撥款，以期首批創科用地於2026年完成平整，亦會一併就三寶樹濕地保育公園第一期設計工作申請所需款項。發言人強調，一如早前承諾，政府不會在2026-2027年三寶樹濕地保育公園工程開展前進行填塘工程。

土木工程拓展署今日刊憲，為「新田科技城第一期第一階段（西）—合約一—地盤平整及相關工程」合約招標，截標時間為11月1日中午十二時。工程預計於2024年12月展開，需時約32個月完成。

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