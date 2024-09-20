日本核污水｜日式食肆指放寬入口無助生意增　市民勒緊荷包影響更大

▲ 小朋友對日本魚生甚感興趣，有日本餐廳負責人指，市民都如常食日本水產。（陳靜儀攝）

外交部今日（20日）表示，在參與監測活動後，基於科學證據，會逐步恢復符合規准的日本水產品進口。環境及生態局亦指，會與內地和日本主管部門尋求更多相關資料，按照科學證據評核可否逐步放寬現時的預防措施。有本地日式食肆負責人指，放寬或解除禁令對內地的日本餐廳而言是好消息，但對本地食肆的生意無大幫助，市民「勒緊荷包」的影響更大。

環境局回覆本報查詢指，得悉國家和日本達成的共識，包括日本歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並確保中國等利益攸關國有效參與，指上述的長期國際監測若能有效實施，將有助管理和降低核污染水排海風險，當局會與內地和日本主管部門尋求更多資料，在保障食物安全大前提下，按照科學證據評核可否逐步放寬現時的預防措施。

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稱市民已淡忘核污染 入貨無問題

在銅鑼灣經營日式食肆的梁先生指，禁令實施初期對業界打擊確實很大，很多市民因擔心核廢水的輻射而避食日本水產，但禁令已超過一年，加上食安中心的檢測均未發現不合格樣本，實際很多人已經淡忘並恢復光顧；而且業界可從其他縣入貨，供應沒有問題，當地供應商也沒有坐地起價，甚至現時入貨還較過去便宜，認為放寬與否「其實無咩特別」。

料對內地日本食肆幫助更大

他續指，業界生意差非因有關禁令，而是經濟不好，「日本菜食唔起，個個無錢，有錢都返內地使，唔會在香港。」他指即使取消禁令，「我都拎唔到咁多貨，因為本身無乜人食。」他說，相信內地的日本餐廳較受惠。

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專營日本直送魚生刺身速遞服務的肯尼海鮮聯合創辦人Kenny Cheng表示，現在政府未有任何表態，故仍然只能觀望。有業人士估計，若解除禁令，市民或因有更多選擇而多消費。但Kenny也估計，若內地撤銷對日本水產品進口的禁令，有機會令原本由內地來港享用日本海鮮的內地客，改而留在內地享用。

他又指，市民北上消費對生意有一定影響，但暑假後生意略見好轉：「班小朋友不能周圍去，要留港消費。」同時，他感到生意情況也比今年初的3、4月時較好；不過他坦言「能維持到生意已可慶祝」，期望生意會慢慢改善。

記者：黃小冰、梁巧恩

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