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董之英遲報名｜校方疑兩個月前已申重設學體會密碼　官網早列截止報名日期

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

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校長黃攸杰與校監黃偉健前日（19日）在分享會上鞠躬道歉，指他對今次行政失誤責無旁貸。（辦團提供圖片）

仁濟醫院董之英紀念中學承認因學校行政失誤，導致遲交學界足球比賽報名表，引述涉事前體育科主任交接時稱「遺失密碼」。惟本報取得一份文件顯示，校方疑於兩個月前已向主辦方申請重設相關網上系統密碼，賽事截止日期亦早於網上公開。辦學團體校董黃子文昨稱，前教師交接問題非求情理由，校董會將跟進今次「低級錯誤」。

校董：教師交接非求情理由

董之英紀念中學校長黃攸杰前日（19日）在「心聲分享會」上鞠躬道歉，指他本人對今次失誤責無旁貸，又披露8月底離職的前體育科主任交接時曾稱「遺失密碼」，本月接任的林老師亦引述該名離職教師稱「通常開學後先報名」，直至本月3日才發現已於前一日截止報名，校方提出逾期申請亦遭拒。

根據主辦方香港學界體育聯會官方網頁，註明學校如需重設網上報名系統帳戶密碼，可下載一份「申請重設網上報名系統登入密碼」表格，傳真已填妥表格後兩個工作天內即可獲發新密碼。

本報昨日取得一份疑由董之英紀念中學向賽事主辦方、即香港學界體育聯會發出的「申請重設網上報名系統登入密碼」表格，填寫日期為7月24日，「負責老師」一欄名稱是該校另一名現職體育科教師，表格亦蓋有校印、校長姓名印章。

而校方遲報名的沙田及西貢區高級組（U19）足球比賽於7月22日起接受報名，翻查學體會新界地域中學比賽官網於7月19日發出一份通告，已詳列2024/25年度各項比賽截止報名日期，公眾毋須登入亦可查看。

本報昨向校方查詢上述表格真偽、倘屬實為何未對外披露相關細節，以及為何未有及早發現「遲報名」等，黃攸杰着記者向仁濟醫院董事局傳訊部查詢。

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曾誤稱離職教師遭教育局警告　澄清非「有心」

辦團校董黃子文則說，他日前已作出嚴厲批評，形容「校長行政真係錯哂」，校董會將會跟進，「黃校長認為辭職解決到問題嘅，你咪辭職囉。」他強調毋須再爭辯「法理」，「前老師或密碼都不是求情理由，求情理由得一個，係咪畀個機會啲年輕人？」

另外，校方前日亦透露涉事離職教師於上學年獲教育局發出警告信後辭職；惟本報獲悉當局並無發出該警告信。黃子文昨澄清，該封警告信是由學校發出，校方只是向局方備案，承認表達錯誤，因他當時「講嘢太快」、並非「有心」，就事件致歉。

教育局昨覆稱，會繼續與學校保持聯繫，如發現事件涉及教師專業失德，定必嚴肅處理。黃攸杰昨獲邀向學體會解釋上訴理據，至截稿前尚未公布結果。

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