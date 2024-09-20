董之英遲報名｜社會反應兩極　體育教師料「不存在報唔到名」

▲ 校長黃攸杰（中）認為不應「懲罰學生」，公開懇求學體會酌情接納學校報名。（辦團提供圖片）

足球名校仁濟醫院董之英紀念中學「遲報名」事件引起社會爭議，有資深體育科教師認為「不存在報唔到名」，又分析董中仍可爭取出戰下屆學界精英賽。

校方指今次學校行政失誤，恐令學生缺席未來兩屆全港學界精英足球比賽，認為不應「懲罰學生」，公開懇求學體會酌情接納學校報名參加今屆沙西區高級組賽事。社會反應兩極，有人認同教師失職不應連累學生，亦有人認為開先例會對其他準時報名的學校不公。而在近日Google地圖「惡搞」學校名稱風潮下，董中也被網民改名為「董之英缺席學界中學」。

仍可循初級賽 爭戰下屆精英賽

有曾帶隊出戰精英賽的中學體育科主任向本報表示，學體會賽事報名流程近年已由紙本搬到網上進行，即使身在境外也可完成，學校一般會收到學體會電郵提醒，在未來約兩個月時間內可隨時報名，他試過申請重設密碼，1日內即獲發新密碼，即使不聯絡離職同事，新同事也可自行聯絡學體會取回密碼，就連公眾也可在網站查閱截止日期，「如果有心去跟，就會睇到報名日期。」

該教師引述有學體會「神枱級」前輩認為「deadline就係deadline」，不容酌情，若董中最終未能參加今屆沙西區高級組賽事，仍可報名初級組比賽，在計算兩組總分下，若董中成績夠高分，便毋須降班，保住D1組別資格，爭奪下屆精英賽資格，但估計成功機會甚微。

記者：馮琪雅

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