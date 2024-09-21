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抗癌飲食｜台名醫20年内患4種癌症 揭從小愛吃3類食物養成患癌體質 靠3招飲食法抗癌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 21 分鐘前

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【陳衛華/患癌/名醫/食物/患癌體質/抗癌／抗癌飲食/致癌／食物／癌症／飲食習慣】台灣心臟科醫生陳衛華從32歲起，20那年内接連患上骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌及血癌4種癌症，更曾被判只餘10年命。陳衛華接受台媒訪問時稱，從小愛吃3種食物，可能是導致他養成致癌體質的原因。抗癌路上全靠3招抗癌飲食法，改善生活習慣，配合癌症療程，終邁向康復進程。

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台灣心臟科名醫陳衛華在32歲那年首次被診斷出骨癌，42歲時，陳衛華因腰痛確診腎臟癌，因為診治不同的癌症而多次接受放射線治療，到2001年摸到頸有硬塊，確診甲狀腺癌。同年接受甲狀腺癌的腫瘤手術時，醫生檢查他的身體發現白血球數量暴增，確診「慢性淋巴白血病」，即血癌的一種。

經歷癌症的手術和療程，陳醫生檢視過往的生活習慣，認為致癌原因可能與自己的不良生活習慣有關。他憶述，小時候經常「汽水當水飲」，因為上下學途中有一間雜貨店的老闆很疼愛自己，當他經過雜貨店時，老闆經常把他水壺的水倒掉，再換成汽水；另外還喜歡吃零食，特別是油炸、醃製、燒烤類食物，這3類食物都是致癌物，慢慢就養成容易致癌的體質。

長大後，他工作忙碌，在醫學院時經常要巡房看症，回到家已經晚上9、10點，經常捱夜；第二天清晨5點就要起床，準備早上開會。壓力大時他也愛吃甜食，還試過一天抽兩包煙，久而久之身體就出現問題。

抗癌飲食｜靠3招抗癌飲食法

陳衛華感謝抗癌路上家人陪他一起調整飲食習慣，分享3招抗癌飲食法秘訣，包括：

1. 進食糙米、胚芽米混合白米飯
多攝取糙米和胚芽，但因為較難消化的關係，建議混合白米飯進食。

2. 吃蒸魚肉代替紅肉
建議攝取優質蛋白質、脂肪，例如雞肉、橄欖油，代替吃牛肉等紅肉。

3. 避免含糖飲品及甜食
不吃高升糖指數（GI）的碳水化合物和含糖飲品、甜食等，避免反式脂肪及油炸食物。

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