武替道丨董瑋勾自身記憶　蔡思韵盼有機會演動作戲

▲ 《武替道》

由梁冠堯及梁冠舜聯合執導，劉俊謙、董瑋（Dee哥）、伍允龍、蔡思韵（Ceci）主演的電影《武替道》內，Ceci飾演資深武指森哥（董瑋飾）的女兒Cherry，她一直對父親心存芥蒂，森哥欲彌補關係，但始終未得到女兒原諒。

Dee哥今次相隔7年再現大銀幕，Ceci對於能夠跟對方演父女大感榮幸，指Dee哥非常友善，相當關照後輩，與大前輩相處時並無特別怯場：「喺拍嘅時候，因為始終戲中父女關係未算十分好，但係因為Dee哥真係太nice，所以相處時都唔會令我覺得好畏懼，反而係一種尊敬喺心入面。」

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▲ 《武替道》

蔡思韵可惜沒動作戲份

戲中森哥為事業及一眾武師兄弟，忽略家庭及身邊的人，Ceci對此都深有感受：「因為可能我自己都係咁樣，工作上面忙碌，都會令到我忽略咗好多嘢，所以呢一份感覺我係理解嘅，但係當我演繹呢個女嘅時候，我覺得最難掌握係嗰種帶有愛嘅關係，佢只能夠展現一種好冷漠，或係一種已經扮不在乎嘅狀態，但係其實佢都好care爸爸，所以我覺得演出上最難掌握係呢一種裡外不一嘅狀態。」

另一方面，Ceci對今次與Dee哥參演感到可惜，因為無份參與動作戲份：「希望下次可以再和阿Dee哥合作嘅時候，係可以同佢有打嘅動作合作。」Dee哥對於Ceci嘅評價亦相當高，指初次見面覺得對方身型高挑，非常親切，至於Ceci是否有潛質做動作演員？董瑋認為：「有方法，林青霞都拍得動作片啊，係咪？」

不過Dee哥亦笑言，如果Ceci與他拍打戲，可能會後悔：「因為我做動作指導嘅樣，係同做演員嘅樣兩樣嘢嚟㗎...我會要求高啲啦，因為唔想佢有機會受傷，又要拍得好睇啦。」董瑋認為自己喺指導動作時會比較嚴格，或許會「臭口臭面啲」，但目的都係為了令動作戲能夠拍出最佳效果。

▲ 《武替道》

董瑋角色遭遇有共鳴

談到飾演森哥一角，Dee哥亦指角色遭遇令他更加投入演出：「你一投入角色，你就會令自己諗返起以前，即係自己屋企，即係你畀到幾多時間啲細路啊…加埋角色佢作為父親，永遠做得唔夠，因為戲入面佢自己性格嘅問題，即係稍為自私少少，所以我對角色感覺幾深刻㗎。」董瑋直言，自己投身影圈多年，因為工作影響家庭上付出的時間，確實與角色一樣對家人有一種虧欠感。

當被問到今次參演會否想再回到幕前時，自80年代後專注做武指工作的Dee哥就表示：「我呢排都有幫人客串，只係呢部係演出上比較日子多啲啦，自己可以盡到幾多力，就出幾多力，但係你話主力做回演員，我諗就唔會。」

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阿謙打到周身傷

同時，Dee哥又指現時自己更想為香港電影業的年青一代作出支持：「你亦都睇到香港有一班新演員，新導演，甚至乎新幕後工作人員喺度鍥而不捨付出緊，我好感動。」Dee哥讚揚戲中一眾年青的幕後人員，大家在刻苦條件下依然努力付出。

至於Ceci另一半阿謙於戲中演熱血武師，經常被打到周身傷，Ceci被問到有否心痛對方時，她坦率表示：「無心痛。我只係覺得佢係一個專業嘅演員...最緊要係我都好相信佢，同埋好相信動作指導係會安全咁樣去做到。」她反而對阿謙能夠親身上陣演出動作戲，感到開心。

▲ 《武替道》