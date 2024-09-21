董之英遲報名｜學體會證學校8月中已重設密碼　裁定上訴失敗確保比賽公平性

▲ 學體會發聲明指，不接納董之英逾期報名之申請。（資料圖片）

仁濟醫院董之英紀念中學承認因學校行政失誤，導致遲交學界足球比賽報名表。中國香港學界體育聯會今日（21日）發聲明指，因學校逾期報名而使學生未能參與沙田及西貢區、部分賽事深感遺憾。學體會轄下之中學體育理事會於昨日（20日）下午召開特別會議，、邀請董之英校長及體育科主任出席以詳述及補充事件因由。經討論和參考過去類似個案，一致議決不接納董之英逾期報名之申請。

學體會表示，已於7月透過郵寄及傳真形式通知所有新界地域中學會員學校有關本年度的比賽報名安排，同時亦將有關資訊上載至學體會網頁。由7月22日至9月2日接受網上報名期間，學體會一直密切與各會員學校聯繫，務求所有會員學校 可以有效地處理報名事宜。

董之英8.13申重設密碼即日審批

會方透露，於接受報名期間，曾於8月13日接獲董之英蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，而學體會亦於同日處理並獲校方以電郵回覆確認，「因此相信董之英能夠登入網上報名系統並處理報名事宜」。

學體會表示，對董之英因未能及時完成報名程序而令學生錯失參加沙西區甲組/高級組球類賽事感到非常惋惜，惟考慮學校上訴理由後，認為未能成為接納逾期報名的理據。學體會續指，作為主辦機構，需要顧及所有會員學校而作出全面的考量，同時亦需要保持比賽制度的公平性。

學體會對學校錯過比賽感惋惜 重申無罰「禁賽」

學體會重申沒有對董之英作出「禁賽」的處分，學校仍可報名參加其他組別及尚未截止報名的比賽項目。希望校方能積極面對，為學生締造其他機會，盡快收拾心情，回復學習常規；將繼續秉持公平、公開的態度舉辦學界體育比賽。

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