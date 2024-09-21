東張西望丨做微創心瓣手術2日後身亡　家屬提出4點質疑

▲ 《東張西望》

《東張西望》日前報道一位71歲的陳先生今年4月17日於私家醫院進行微創換心瓣手術，怎知術後轉入普通病房的陳生19號早上突然離世，陳太悲痛欲絕：「好痛，我嘅心真係好痛，因為佢（身體）脹爆嘅時候，佢係黑色，好似朱古力咁，全身都係血。」一對子女更發現父親手術中疑點重重，懷疑過程中出現醫療失誤。

陳生兒子透露，醫生表明父親手術很成功，不過中間發生了兩個小枝節。其一，無法透過右腳傳送心瓣，因此改由左腳進行；其二，手術過程中兩條較細血管突然流血不止，即場加做導管支撐手術，封住血管。

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東張西望丨家屬提出4大疑點

可是在4月18日早上，陳生完成手術的陳先生下午已被送進普通病房，然而下午開始，陳先生就出現持續右下腹腹痛，醫生檢查過一直表示下腹痛為正常情況，直至晚上10點時，陳先生右腹劇痛，血壓急劇下降，對方稱是止血的「酒塞」脫落。

在凌晨1點，醫生決定在出血位置進行導管支撐手術，然而術後一小時之後，情況急轉直下。

陳先生子女提出手術4大疑點，包括醫院未提醒患者手術前停止服薄血藥，手術前未進行血液凝固測試、患者多次反應腹痛未被醫生重視以及原本應入住兩天的深切治療部（ICU）卻僅一天轉入普通病房。面對家屬的質疑，節目組致電負責手術的醫生，但對方表示交由律師處理，不作回應。

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