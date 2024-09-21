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的士記分制｜三級記分制明生效　林世雄冀打擊業內少數害群之馬

社會

發布時間： 5 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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（資料圖片）

的士司機違例記分條例將於明（22日）生效，運輸及物流局局長林世雄於網誌表示，非常期待各車隊盡快投入服務，為的士行業帶來全新面貌；深信大多數的士司機都本着以乘客為本的精神提供服務，希望記分制生效之後，可更有效打擊業界內少數的害群之馬，同時鼓勵奉公守法的司機，繼續提供優質的的士服務。

局方去年提出一系列提升整體的士服務質素的措施，相關法例已於去年12月中獲立法會通過。除了引入的士車隊制度外，局方亦有一套打擊的士行業害群之馬的組合拳—就某些與的士司機相關的罪行引入記分制和兩級制罰則，以加強阻嚇力。兩級制罰則已於去年12月22日起生效，涵蓋4項性質較嚴重的罪行，包括濫收車費、毀損、損壞或更改咪錶，以及兩項有關拒載的罪行。初犯者的罰款上限及最高監禁期維持在原來的水平，即罰款10,000元及監禁6個月，而重犯者的罰款上限及最高監禁期則分別提高至第四級罰款25,000元和監禁12個月。

記分制明天起生效，涵蓋11項與的士司機相關的罪行。若的士司機干犯相關罪行而被判定額罰款或定罪時，會同時被記分，視乎其干犯的罪行，會被記相應的分數。詳情請看：下一頁

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林世雄指，改善的士服務質素是一個「老大難」的問題，但志不求易，事不避難，當局銳意改革、主動作為。他續指，西諺中有「Carrot and Stick policy」的說法，在上月底，的士服務質素委員會與運輸署合辦了的士服務嘉許計劃頒獎典禮2023，表揚20位優秀的士司機，和一個優秀的士服務管理團隊。

林世雄相信，業界內確實有很多用心服務乘客的司機，對的士業界寄予厚望，政府透過創新政策助業界一把，以的士車隊制度帶領業界新風尚，配合加重與的士司機相關的不當行為的罰則，期望業界未來能展現乘客至上的嶄新形象。

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