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企業強人丨謝東閔翻睇《大時代》向陶大宇取經　李芷晴吳子冲「撈亂本色」演出

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 59 分鐘前

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《企業強人》

TVB劇《企業強人》在昨晚（9月20日）播出的第5集有兩大高潮位，劇情講述姜大衞John哥飾演的「商界老狐狸」邢文浩於公開場口突然心臟病發暈倒、送院後一直昏迷。

趙愷（陳豪飾）依照邢文浩病發前吩咐，向三名子女—大仔Vincent（謝東閔飾）、二仔Michael（吳子冲飾）及小女兒Emma（李芷晴飾）宣讀邢文浩一早寫好的財產分配，方芳（龔嘉欣飾）的私生女身份亦因而被公開。

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《企業強人》

對於要與來歷不明的外人分家產，以敗家見稱的二世祖Vincent大感不滿，即場大吵大鬧、逼令Michael及Emma聯手對付方芳之餘，還向遠道趕來醫院的方芳單單打打，嘴臉極之討厭。

更不幸的是，作為敬圖集團主腦的邢文浩昏迷期間，竟驚現大冧市，Vincent被逼上場指揮大局，卻因能力欠奉及不斷發脾氣令事情亂上加亂，最終Emma致電徐道明（譚俊彥飾）求救，邢文浩亦在此時甦醒。

《企業強人》

企業強人丨謝東閔翻煲《大時代》

昨晚《企業強人》最搶的，絕對是聲大大、冇貨賣的「二世祖」謝東閔，不但舉手投足夠浮誇、臉部表情夠繃緊、聲線亦夠晒吵耳，再加上角色性格自帶無能，整體頗有記憶點，有網民讚謝東閔夠火爆之餘，做戲亦確實有進步。

據知，原來謝東閔的角色原型是《大時代》中的浮誇衰格丁益蟹，為了增加平時說話斯斯文文的謝東閔的火氣感，監製Marco事前著謝東閔翻煲《大時代》攞靈感，對此東閔笑言確實有助入戲：「監製Marco係有叫我睇《大時代》，我睇完都有少少入咗一個衰衰地格二世祖嘅感覺。呢個戲都幾攰架，因為我本身唔係咁嘅人。」

《企業強人》

企業強人丨李芷晴做足功課

至於近日憑《愛‧回家之開心速遞》成為網民至愛的李芷晴（Stephanie），及近年參與了不少劇集拍攝的吳子冲，原來在劇中演出的角色亦與自身性格反差極大。

當中飾演睿智千金律師的Stephanie，開劇前還汲收法律資訊幫助入戲：「邢佩樺Emma呢個角色都真係我入行以嚟比較多戲份嘅一個，好記得當初收到消息要入劇做Emma時好興奮，但同時又好擔心自己會做得唔好，所以好早就開始睇劇本研究。因為Emma係讀law嘅，所以事前都有上網溫吓書、睇吓資料。」

《企業強人》

企業強人丨姜大衞封「片場暖場王」

Stephanie又透露角色性格與自身差別頗大，並笑言與子冲「撈亂本色」：「我演嘅時候都好擔心自己未必做到嗰種貴氣、但又善良貼地親切嘅感覺，加上呢個角色聰明又相對冷靜，同我本身嘅性格都幾唔同，我屋企人都笑我話套劇最考我演技就係我要扮聰明，哈哈！我同二哥（吳子冲）間唔中都講笑話喺劇入面，我同佢真人嘅性格好似掉轉咗咁樣。」

Stephanie又指John哥鏡頭前雖然氣場十足，但其實私下勁好人及照顧後輩之餘，更是「片場暖場王」：「John哥間唔中會講笑，所以成個拍攝氣氛都好開心。」

至於同樣非本色演出的子冲，角色設定亦相當討好，不但乖仔、善良、冇機心，而且官仔骨骨的西裝造型亦深愛網民喜愛，獲讚可塑性高之餘，兼變了「眾人Good Boy」：「聽話乖仔」、「呢個look好型」、「好喜歡你，good boy」。

《企業強人》

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