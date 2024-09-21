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董之英遲報名｜前體育科主任現身求助　教工會：校方指控失實或構成誹謗及違專業操守

社會

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教工會指，校長黃攸杰（中）推卸「漏報名」責任予前體育科主任。

仁濟醫院董之英紀念中學承認因學校行政失誤，導致遲交學界足球比賽報名表，引述涉事前體育科主任交接時稱「遺失密碼」。香港教育工作者工會今日（21日）發聲明指，接獲該校前體育科主任的求助，經深入調查後，發現學校涉不實指控前體育科主任，使教師名譽嚴重受損。

教工會指，有證據表示，董之英紀念中學校長黃攸杰已於7月24日簽妥學體會「申請重設網上報名系統登入密碼」表格，負責人為該校另一名現職教師。表格上亦蓋有校印、校長姓名印章。學體會在8月13日接獲董之英紀念中學蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，學體會亦於同日處理並獲校方以電郵回覆確認，相信校方能夠登入網上報名系統及處理報名。

校方推卸「漏報名」責任予前體育科主任

據求助教師的通訊紀錄顯示，求助教師於暑假期間持續與學校溝通，並有提示接任教師有關報名事宜。而接任體育教師於得悉錯過截止日期後，仍有與求助教師溝通。

相關證明皆證實校方一直知情，並已安排其他教員接手處理密碼一事，並不涉及前體育科主任「遺失密碼後不跟進」，故意刁難接任教師一說，與早前黃攸杰於記者會上的敘述的情況不一。教工會認為，校方涉嫌將相關「漏報名」的責任推卸予已該名求助教師身上，已對其聲譽構成嚴重影響。

教工會續指，據工會掌握的通訊紀錄顯示，求助人於暑假期間一直與學校負責教師、接任的體育教師進行溝通。截至本月13日，求助人仍有與該校接任體育教師聯絡，回應其提問，期間亦有提醒處理報名事宜；求助人亦有與學校相關人士協商補課日期，並於8月31日到董之英紀念中學進行暑期補課。

教公會認為，校方於記者會上的發言，與實際情況並不相符，讓公眾誤認為前體育科主任是敷衍塞責之徒，對其聲譽及教育事業構成極大影響。

䚰稱前體育科主任獲教育局發警告信

黃攸杰在記者會上曾透露前體育科主任獲教育局發出警告信。據工會了解，有關警告信並非由局方發出，是由學校發出。教工會指，黃攸杰於記者會上透露「涉事教師曾獲局方發警告信」訊息的動機明顯，試圖混肴視聽，讓公眾對前體育科主任產生不良印象，嚴重損害同工權益，手法有違專業。

教工會主席、教育界立法會議員朱國強指，學校在未經仔細調查後召開記者會，涉嫌推卸責任予離職教師，導致教師名譽受損，有關做法無法接受。教工會促請學校收回不實言論及指控，並向求助教師公開道歉；同 時向公衆交代真相，避免事件再度惡化，及讓公眾質疑香港教師的專業態度。

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