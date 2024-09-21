母血性丨謝茜嘉謝西婷安妮夏菲維暗黑比併　觸目驚心猜疑血鬥

▲ 《母血性》

金像影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）與金像最佳女配角安妮夏菲維（Anne Hathaway）兩位阿姐合作心理懸疑驚悚電影《母血性》（Mothers’ Instinct）是2018年比利時電影《Duelles》的英語重拍版。

當時這部改編自比利時小說《Derrière la haine》的驚慄電影，可謂一鳴驚人，在比利時標誌性電影獎項馬格利特獎（Magritte Awards）大放異彩，一舉贏得破紀錄的9項殊榮，當中包括最佳電影及最佳導演。

希治閣風格的懸疑驚悚片一向深受歐洲觀眾喜愛，因此監製決定炮製英語版《母血性》，讓經典的希治閣式電影重返美國以至全球觀眾的視界。

▲ 《母血性》謝茜嘉謝西婷（右）與安妮夏菲維。

《母血性》雖然為英語重拍版，但並非就此搬字過紙。身為監製之一的謝茜嘉謝西婷特別要求，希望劇本更加著墨於美國1960年代的性別政治，並深挖當時的男女在家庭上的角色；佈景和造型亦活現了60年代的風格，從逼真的美國家庭生活，透視緊張不安的心理驚慄。

《母血性》以兩個母親之間的友誼、悲痛、復仇、猜疑編織而成，電影滲透出來的緊張、懸疑、焦慮感，隨著劇情推移越見濃烈。

兩位女主角謝茜嘉謝西婷與安妮夏菲維，現時已貴為媽媽級金像女星，對於《母血性》故事裡兩個母親為了兒子歇斯底里，由母愛驅動一連串瘋狂舉動，相信有更深的體會。

導演班奈德洪（Benoît Delhomme）形容，今次演出對兩位女星是相當大的情感挑戰：「這是關於一個女人自覺喪失理智的情感強烈故事，因此有時當你觸碰非常激烈的地帶，即使那只是演戲，而演員懂得保護自己，但你能看見它在心理上深深扎入他們心內。謝茜嘉和安妮都是母親，有時我不忍心做衰人，把演員推向更脆弱的狀態，逼她們深深挖掘情感。」

《霍金：愛的方程式》攝影師首執導筒

《母血性》本來邀請原作電影《Duelles》的導演執導，可惜對方臨開拍前，因家中急事而辭去導演一職，這重擔便落在攝影指導班奈德洪身上。

班奈德洪早與兩位金像女星合作過，像是謝茜嘉謝西婷的《生命樹》（Tree of Life）及安妮夏菲維的《情約一天》（One Day）；也曾拍攝過金像提名電影《霍金：愛的方程式》（The Theory of Everything）等話題大作。

今次受兩位身兼監製的女主角所託，決定踏出事業新一步，首次執起導筒，同時兼任原定的攝影指導工作。他形容：「我一直有個想法，可能某天會執導電影，因為我也是個畫家。在畫作裡，我既是導演，也是演員，我是任何人。所以我非常習慣完整構想一個世界，並創作出自己的東西。」

作為一部心理驚慄片，《母血性》最關鍵一點是如何掌握故事的氣氛變化。導演班奈德洪表示，收到劇本後便很期待能立體展現電影的雙重特質：「電影故事由郊區劇情片，轉變成彷如希治閣的驚悚基調。而我喜愛希治閣的是，那時的電影能讓你開創許多東西。你能開創形式、外形、燈光、橋段和隱喻。希治閣開創了許多東西，我很喜歡他所信奉的佛洛依德概念。當你現時再看希治閣，會發現它很前衛，實際上比現時許多電影都要前衛。」

要營造不斷升級的緊張懸疑，嚴格執行劇本是一大關鍵。導演班奈德洪解釋：「因為次序非常重要，有箇中的邏輯，就像是下棋那樣。所有細節都要呈現到，才能連接下一場以及再下一場。」

當觀眾用心留意每一場的細節，劇情背後的「細思極恐」氣氛將會油然而生。「電影初頭聚焦於情緒和憂傷，但後來謝茜嘉謝西婷的角色開始疑神疑鬼。觀眾直到揭盅前也會不停想著，到底她是妄想還是怎樣？這樣非常考工夫，但我們必須保留所有細節來營造張力。」

最新影片推介：杜穎珊教yoga動作瘦身

亮麗服裝凸顯兩大女星角色性格

《母血性》導演將極細緻的60年代美術風格自然融入電影背景，適當地將焦點留在兩位女主角身上，藉由服裝設計讓兩人在視覺上更為突出。造型設計師根據兩位女主角的個性而設計相應的服裝，以服飾協助塑造角色形象。

謝茜嘉謝西婷的角色比較像是當時的新時代女性，思想比較開放，容易接受新事物，因此衣服用上材質較輕柔的布料，顏色上也展現她敢於夢想的活力，散發迷人氣息。

至於安妮夏菲維則是傳統的賢妻良母形象，衣服選用了傳統的麻質，讓她外表上更加穩重和略帶親子感覺，完全融入母親的身分，展露母性一面。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5