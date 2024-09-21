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高妙思逝世丨前TVB花旦高妙思因病逝世　終年69歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/09/21 16:06

最後更新： 28 分鐘前

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前TVB花旦高妙思逝世。（經濟日報圖片）

前TVB花旦高妙思逝世，終年69歲！資深傳媒人汪曼玲在個人社交平發文公布高妙思離世消息，寫道：「原來，她病重了，今日兩個姐姐才發出她已經逝世的消息。高妙思，一路好走！」

高妙思早年於澳門生活，及後移居香港生活，並於尖沙咀格致英文書院就讀高中，畢業後赴義大利進修戲劇藝術。

【昔日藝人】高妙思曾演楚留香紅顏李紅袖　自爆秋官一個原因叫她「老婆仔」

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高妙思逝世丨TVB第一期藝訓班畢業

她於1971年參加無綫電視第一期藝員訓練班，之後未有立刻簽約而先做兩年幼稚園教師至1974年才正式加入TVB。

高妙思參演多部經典電視劇如《乘風破浪》、《書劍恩仇錄》、《楚留香》、《小李飛刀》、《蓋世豪俠》等。在1990年代，她與丈夫移民意大利，退出娛樂圈。

汪曼玲在今日於個人社交平台上載數張與高妙思合照，以及以劇集《乘風破浪》幾位女演員合照作封面的《香港電視》，寫道：

2023年的8月30號，我轉發這張封面給高妙思。
她就覆我這段說話「
時时望前莫後退，人人莫愁無伴侶, 遙遙路長萬里也未觉疲累..........
哈哈，乘風破浪！
此剧記憶猶新，还好像是昨天的事兒！ 我到过許多地方，千百中國香港人都記得此剧！
謝謝汪汪 😘😘
今年因為很久不見，就在whatsapp找她，一直沒有回音，他們第一期訓練班的同學聚會，她已多次沒有出現。
原來，她病重了，今日兩個姐姐才發出她已經逝世的消息。
高妙思，一路好走！

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