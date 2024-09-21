袁偉豪張寶兒出席慈善晚宴　薛家燕Joe Junior黃洛妍表演

▲ 袁偉豪及張寶兒齊出席慈善晚宴。

由勵智協進會與香港城北扶輪社聯合舉辦之「星光璀燦繽紛夜」慈善晚宴於日前假金域假日酒店完滿結束，是次晚宴除慶祝創會35周年外，更為勵智協進會籌募善款。

是次晚宴邀得薛家燕、Joe Junior、Anders Nelsson及黃洛妍為晚宴表演，著名主持吳雲甫擔任司儀，並邀袁偉豪、張寶兒、羅霖、夏利里拉酒店集團主席及行政總裁夏雅朗、勵智協進會榮譽顧問莫何敏儀、仁美清叙主席程瑤及著名公關周美鳳出席。

▲ 張寶兒、薛家燕、袁偉豪。（左起）

為智障人士建美好將來

此外，當晚香港城北扶輪社捐出8萬元給勵智協進會，而國際奬得主/押花家夏妙然博士更特別捐出一幅大型押花作品「和諧共處」給勵智協進會作慈善義賣，為善款進賬不少，而當晚為智障人士籌得總善款更超越50萬元。

勵智協進會主席李宋小萍向各表演、贊助、惠購餐檯之善長嘉賓，以及捐款響應支持之善長一一致意，使晚宴座無虛席，為改善弱勢社群生活出一分力。

籌得之善款將以支持勵智協進會 (IDEAL) 的營運開支及中心的翻新工程外，在不同的層面上亦提供協助，為這些有特殊需要的智障人士建立一個更美好的將來。

▲ 羅霖盛裝出席。

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