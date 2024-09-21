徐少強逝世丨徐少強追思會橫店舉行　現場掛夫妻合照爾冬陞獻花牌悼念

▲ 徐少強因食道癌逝世。

徐少強因食道癌於9月1日在北京離世，享年73歲。他的第三任太太為丈夫辦理身後事時，也因心臟病發搶救不治，夫婦相繼離世。今日（9月21日），徐少強夫妻追思會在在橫店大智禪寺的念佛堂舉行，靈堂放上徐少強與太太合照，並有大電視播放徐少強生前作品。

追思會公告表示：「為表達對香港知名演員徐少強先生及夫人的離世深切哀悼，徐少強先生及夫人的追思會，定於2024年9月21日上午十時至下午兩點，在橫店大智禪寺的念佛堂舉行，敬告當日有空出席追思會的好朋友準時參加。帛金方面，就用作追思會費用，剩餘部分將會交給徐少強兒子徐偉棟處理。」

內地演員任濤在社交網上載追思會照片，當中可見見多位圈中人於花牌致意，包括爾冬陞、鍾少雄、賴水清、駱達華及尹天照等。

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