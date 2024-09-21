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施政報告｜鄭泳舜倡訂立劏房最低面積不少於7平方米　鄧家彪建議業主向當局通報劏房戶資料

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發布時間： 55 分鐘前

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（資料圖片）

特首李家超即將發表新一份《施政報告》，有立法會議員建議循序漸進取締劣質劏房，為劏房定下面積最低標準不少於7平方米、及消防安全等具體要求。

民建聯立法會議員鄭泳舜今（21日）在電台節目表示，政府須界定何謂劣質劏房，當局可考慮將7平方米的最低面積作為起步點。他建議由劏房業主，自行聘請專業人士檢視劏房是否合乎各項規定，如有不合資格的地方，當局可以給予糾正期改正。

工聯會議員鄧家彪則表示，劏房涉及貧窮問題，「冇人想住劏房」，建議政府規定所有劏房經營者，均要向當局通報每名劏房住戶的資料，例如18歲以下人士的數目，以便政府建立資料庫，評估有關問題是否有改善，精準扶貧。他擔心未必有足夠的過渡房屋或簡約公屋，安置有需要的居民，如當局訂立糾正期，不適宜太快。

安置劏房居民方面，鄧家彪認為，可以優先編配過渡房屋和簡約公屋單位予有小童或長者的劣質劏房家庭。鄭泳舜則表示，過渡房屋和簡約公屋的政策可以做得更好，編配上可以酌量配合，及優化系統。

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