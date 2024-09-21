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高妙思逝世丨前TVB花旦高妙思因病逝世終年69歲 去年消瘦現身圈中好友聚會 曾稱睡眠質素欠佳令體重下降

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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前TVB花旦高妙思因病逝世終年69歲。

【高妙思/高妙思逝世/前TVB花旦】前TVB花旦高妙思逝世，終年69歲！資深傳媒人汪曼玲在個人社交平台發文：「原來，她病重了，今日兩個姐姐才發出她已經逝世的消息。高妙思，一路好走！」

影片推介：

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Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

汪曼玲在今日於個人社交平台上載數張與高妙思合照，以及以劇集《乘風破浪》幾位女演員合照作封面的《香港電視》，寫道：

2023年的8月30號，我轉發這張封面給高妙思。
她就覆我這段說話「
時时望前莫後退，人人莫愁無伴侶, 遙遙路長萬里也未觉疲累..........
哈哈，乘風破浪！
此剧記憶猶新，还好像是昨天的事兒！ 我到过許多地方，千百中國香港人都記得此剧！
謝謝汪汪 😘😘
今年因為很久不見，就在whatsapp找她，一直沒有回音，他們第一期訓練班的同學聚會，她已多次沒有出現。
原來，她病重了，今日兩個姐姐才發出她已經逝世的消息。
高妙思，一路好走！

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高妙思逝世丨TVB第一期藝訓班畢業

高妙思早年於澳門生活，及後移居香港生活，並於尖沙咀格致英文書院就讀高中，畢業後赴義大利進修戲劇藝術。她於1971年參加無綫電視第一期藝員訓練班，之後未有立刻簽約而先做兩年幼稚園教師至1974年才正式加入TVB。

高妙思參演多部經典電視劇如《乘風破浪》、《書劍恩仇錄》、《楚留香》、《小李飛刀》、《蓋世豪俠》等。在1990年代，她與丈夫移民意大利，退出娛樂圈。

高妙思逝世丨去年消瘦現身圈中聚會

高妙思在1989年拍完《蓋世豪俠》便淡出娛樂圈，婚後未有生育，一直享受二人世界。息影逾30年的高妙思在去年8月現身。

當日她與圈中好友聚會，近照見她身形消瘦，但與當年分別不大。她曾在訪問中強調自己身體健康，完全沒有三高，只是間中睡眠質素欠佳令體重下降。

睡眠質素差是常見都市病，TOPick曾邀請本港精神科專科醫生何浩賢，為大家拆解失眠迷思，並分享6大改善睡眠貼士。

何浩賢醫生指出，失眠症基本特徵是對睡眠的時數或質量感到不滿，並且存在入睡困難或難以維持睡眠的問題。失眠症可以使患者在白天感到疲勞或嗜睡、引致情緒波動，亦可以影響患者的注意力、集中力和記憶力，甚至影響手眼協調和工作表現。而睡眠障礙很多時候也伴隨着其他精神問題發生，例如焦慮症和抑鬱症，但也可以獨立發生。

此外，失眠可以分為以下3種類型：

  • 入睡困難，即是在晚上入睡時難以入睡
  • 難以維持睡眠，涉及整晚頻繁或持續醒來
  • 早晨醒來並無法返回睡眠

6類「睡眠地雷」食物

台灣「好食課」營養師李宜樺在Instagram專頁指出，會影響睡眠的食物除了常見的咖啡因，還包括例如吃高脂、辛辣、高升糖指數食物、飲酒，甚至進食被認為是超健康的蔬菜類，也會因容易造成腸胃脹氣而使人睡不著！

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失眠｜改善睡眠的小習慣

改善睡眠的衛生習慣對於解決失眠問題非常重要。以下是一些可以改善睡眠的睡眠衛生習慣：

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