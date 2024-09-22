天氣預報｜東北季候風今早抵華南　周二市區降至23度

近日天氣不穩，今日（22日）是秋分，天文台表示，華南北部的氣壓正在上升，一股較涼的東北季候風會在今早（22日）抵達華南沿岸，本周初本港天氣稍涼。

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。而低壓槽上亦可能有低壓區形成，但其變數較大。同時，一股較涼的東北季候風會在今早抵達華南沿岸，本港未來兩三日的雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降。周二（24日）市區最低氣溫在23度左右，新界再低一兩度。

▲ 天文台九天天氣預報

按照天文台自動分區天氣預報，周二早上，上水、大埔、流浮山降至22度，打鼓嶺最低21度；屯門23度、青衣及黃竹坑24度。

▲ 天文台自動分區天氣預報，下周二（24日）早上本港新界地區普遍降至22度。(天文台圖片)

天文台指，本港經歷有記錄以來最熱的中秋節後，這兩日迎來了明顯的天氣變化。天氣圖顯示一道廣闊低壓槽正影響南海北部至台灣以東海域一帶（圖一），而低壓槽上出現多個低壓區。其中一個低壓區昨日 (21日）向西橫過本港北部（圖二），但其中心風力及對流較弱，並未達到熱帶氣旋強度。

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受與該低壓區相關的雨帶影響，大美督曾短暫吹東北強風，昨日中午前後本港亦有大驟雨及狂風雷暴，多處地區錄得超過50毫米雨量，港島部分地區雨量超過70毫米，天文台亦先後發出黃色及紅色暴雨警告信號。

今日正好是秋分，意味秋意漸濃，來自北方較涼的氣團亦開始向南擴展。天文台指，隨著華南北部的氣壓逐漸上升，預料一股東北季候風會在今早抵達華南，風勢會逐漸增強，本港氣溫亦會逐步下降。

在廣闊低壓槽南側的暖濕西南氣流及較涼的東北季候風影響下，電腦模式預料廣闊低壓槽內可能有低壓區形成，但模式對其發展及路徑存在分歧（圖三）。



總括來說，預料周一（23日）風勢頗大，初時雨勢較為頻密。周二仍然有驟雨，市區最低氣溫降至23度左右，新界再低一兩度（圖四）。

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今明本港多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後雨勢較為頻密。今日初時氣溫徘徊在28度左右，晚上氣溫下降至最低約25度。吹和緩至清勁東北風，稍後離岸及高地間中吹強風。

天文台表示，會密切監察東北季候風與廣闊低壓槽的發展，以及它們對本港天氣的影響。市民可留意最新天氣預報。

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