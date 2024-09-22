吃貨橫掃港深珠丨廖慧儀打卡Café扮美人魚潛水　為食梁超怡論盡濺到彭慧中滿手豆漿

▲ 《吃貨橫掃港深珠》梁超怡

由彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀（Jessica）主持TVB節目《吃貨橫掃港深珠》，明晚（9月23日）播出的第一集，走訪深圳有「中國第一電子街」稱號的華強北、大鵬新區及珠海香洲等地，向大家搜羅吃喝玩樂美食兼好玩情報。

這集《吃貨橫掃港深珠》最大亮點必定是「運動擔當」Jessica在「水底」打卡Café扮演美人魚潛水，無論潛水姿態甚至表情管理都完美拿捏，盡展其零贅肉健美身段，食極唔肥令人羨慕不已！

對此，Jessica笑言這幕是導演即興要求，在沒有訓練及美人魚裝備情況下，仍然超效率地完成拍攝，「運動擔當」稱號當之無愧；而超怡亦有落水與Jessica水槍激戰，靚人配上望海泳池這個無敵靚景，完全認不出原來是深圳。

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邊睇港維景邊食新派泰菜

今集，Phoebe、秀怡和超怡帶大家去吃位於華強北、性價比極高的中式點心，雖然餐廳格局貼地，不及網紅餐廳般夠「打卡able」，但大件夾抵食、加上即叫即蒸的精美點心，CP超值程度震驚三位主持！

當中價值28.8元人民幣（下同）的蝦餃，超怡形容比乒乓球還要大，而且餡肉足料，Phoebe估計至少有三隻鮮蝦在內，絕無「揸流攤」。

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吃到巨型油炸鬼，超怡急不及待配以豆漿一同吃，可是不慎將豆漿濺到Phoebe滿手都是，論盡畫面十分爆笑。

如果想食得再精明，秀怡教大家用App買券，8款點心4人餐只售148元，人均只需37元。

▲ 梁超怡與彭慧中

另外，支持本地消費，Phoebe、超怡和凱晴為大家介紹一間坐擁無敵港維景色的新派泰菜餐廳。

而且只以筍價988港元（另加10%服務費）即可大歎4人餐，菜式包括薄切三文魚、特色小食拼盤、啖啖蟹肉黃咖喱虎蝦配薄餅等，食盡七道菜之餘，還有精美蛋糕及泰式飲品，人均不用290港元。

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