智庫意見｜陳智思：金融業問題屬周期性問題　不擔心「一國兩制」下的優勢行業

▲ 團結香港基金主席陳智思。（資料圖片）

團結香港基金主席陳智思指出，香港現時面對結構性及周期性的問題，其中金融業面對的，屬周期性問題，並不擔心在「一國兩制」下的優勢行業，「幫國家增值的行業，我不擔心。」有些則是面對結構性問題，因區別與深圳不大，強調不能只考慮香港，因很多問題不是單方面可處理的。

陳智思今次出席電台節目表示，香港作為國際城市，不應該只依賴單一市場，不少內地企業因為地緣政治而要走出去、分散風險，一帶一路和東盟等地對專業服務需求因而增加，正好為香港企業提供商機。

陳智思認為，本港現時除了要解決深層次矛盾，近年亦出現新挑戰，因受抹黑及傳媒報道不全面等因素影響，香港形象在社會事件及疫情後大不如前，海外對本港的看法與實際有落差。他認為，作為智庫，擁有很多資訊，除了希望特區政府採納意見，更重要是多對外講述香港情況。

不認同智庫處「寒冬」

陳智思不認同智庫正面臨「寒冬」的說法，認為最重要是提出的任何倡議，「最緊要係你做出來的東西，有冇人要呢？有冇人覺得有用、落實到呢？仲有冇價值呢？」

出席同一節目的團結香港基金總裁李正儀預告，團結香港基金11月會發布大灣區營商指數，是香港首個相關報告。現時透過不同合作，正進行30多個研究，涵蓋旅遊、金融、創業等香港重要的議題。

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