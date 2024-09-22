破．地獄丨黃子華許冠文破天荒拍片對談 　Michael盼為香港做返啲嘢

▲ 黃子華及許冠文在《破．地獄》合作。

觀眾對黃子華及許冠文在《破．地獄》合體引頸而待，有見及此，英皇電影宣布將於9月28日YouTube播出黃子華及許冠文「世紀對談」，而昨晚（9月21日）電影公司率先釋出二人對談分半鐘預告，片首Michael已叫子華為「子華哥」，令子華發出尷尬而不失禮貌的微笑。

Michael其後解釋子華能夠成為子華哥，因為「我對你有一種特別嘅尊重，香港居然有人敢用廣東話做棟篤笑」。而眾人皆知子華一直視Michael為偶像，二人由當年相識傾到近日《破·地獄》的合作。

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▲ 黃子華及許冠文「世紀對談」。

黃子華耿耿於懷

子華亦大膽問偶像Michael當年電影電視成績斐然，是否算是「少年得志」？Michael聞言則回應「賺到錢先係少年得志，我嗰個時候都賺唔到錢。」

此外，子華亦在對談中坦言對一事在意：「嗰班衰仔竟然冇經我同意搵你客串」，透露某部他主演電影，在不知情下邀得Michael客串，至今仍然在意。

而子華所指應是2018年上映賀歲片《棟篤特工》，而黃子華及許冠文在該片沒有同場對手戲。

▲ 許冠文客串《棟篤特工》，但在該片與黃子華沒有對手戲。

許冠文：故事非常動人

提到自《神算》相隔32年再度合作新片《破·地獄》，二人都充滿期待，子華並透露：「對喜劇要求好高嘅人，可能好適合拍悲劇。」而Michael則指：「我覺得同你有責任為香港做啲嘢！」

據知二人是有共識地同時間接拍，二人暢談今次破天荒合作原因，子華指「我喺香港冇見過一套電影有膽面對呢個題材」，而Michael透露「我覺得故事非常動人」。

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子華亦大爆Michael演出值得大家期待：「我喺其他電影冇見過咁樣嘅許冠文」；而《破·地獄》有不少場口於殯儀館實地取景，子華坦言「因為我喺TVB訓練出嚟，我覺得幾舒服吖喺萬國殯儀館外面。」。

而預告完結前一刻，子華向Michael留下一句：「你仲有女朋友嘅咩？」及後二人更笑不攏嘴，讓整個對談留下強大又歡樂的懸念。

▲ 黃子華。

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