馬王退役│「金鎗六十」光榮退役獲萬人歡送　 馬會：不屈不撓特質體現香港精神

▲ 馬會於今天(22日)在沙田馬場的馬匹亮相圈，舉行「金鎗六十」歡送儀式。(馬會圖片)

一代香港馬王「金鎗六十」正式光榮退役，約2萬2千人今午(22日)親臨沙田馬場向「金鎗六十」致敬，歡送這匹充份體現香港精神並陪伴港人渡過新冠疫情的艱難歲月的馬王。

馬會指「金鎗六十」具備無比的爭勝決心、堅毅的韌力及不屈不撓的特質，充份體現出香港精神。於新冠疫情期間，「金鎗六十」與港人一樣遇到低潮。於2022年1月及2月，牠曾連續兩場落敗，但憑藉無比的鬥心，成功重回佳態，之後連續三場取得勝利。

去年12月「金鎗六十」贏得競賽生涯中最激情的一場賽事，在2023年浪琴香港國際賽事中取得頭馬，成為不少馬迷畢生難忘的經歷。馬會表示，「金鎗六十」當時以八歲之齡作季內首戰，更排在大外檔，不過牠仍擊敗一眾來自本地及世界各地的頂級佳駟，摘下浪琴香港一哩錦標。「金鎗六十」競賽生涯中的出色表現，在新冠疫情期間深入民心，也大大激勵港人。

為表揚「金鎗六十」的非凡成就，馬會於今天(22日)在沙田馬場的馬匹亮相圈，舉行「金鎗六十」歡送儀式，騎師何澤堯在儀式上策騎「金鎗六十」繞場一周，並與馬主陳家樑及練馬師呂健威一同向「金鎗六十」的支持者致意。馬匹亮相圈內座無虛席，大批馬迷揮動「金鎗六十」旗幟及圍巾等，並熱情為牠歡呼喝采。

馬主陳家樑希望「金鎗六十」退役後可健康開心。練馬師呂健威表示，很幸運可以訓練「金鎗六十」，並從牠身上學習到永不放棄的精神。騎師何澤堯則指「金鎗六十」令他得到世界各地馬迷的支持，而疫情期間「金鎗六十」一直與港人同行，感謝香港馬迷對「金鎗六十」的愛戴。

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