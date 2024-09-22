  • 25°C
香港時間：2024922日 (日) 19:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

郵輪旺季│預告未來數月逾100航次訪港　文體旅局料年終郵輪客增長約50%

社會

撰文： 李志強

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

文體旅局預告未來數月逾100航次訪港，料郵輪旺季帶動年終郵輪客增長約50%。(文體旅局fb圖片)

文化體育及旅遊局表示，隨著雨季漸去，不同郵輪公司陸續將郵輪調派到亞洲作季節性營運，香港亦將進入郵輪業旺季，預告未來數月會接待逾100個航次。2024年派船來港的郵輪公司達30家，較去年的18家增加67%，並回復至疫情前的水平。而今年累計非本地郵輪乘客人次經已達到去年全年22萬人次的水平，局方預計隨著郵輪旺季到來，年終數字將較去年顯著增長約50%。

文體旅局表示，局方正積極與郵輪公司合作，開拓新的郵輪航線和客源市場，例如未來數月有從內地、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣和泰國出發的郵輪來港，為亞洲區旅客提供另外一個訪港的途徑，而有關航次更會在香港過夜停靠或結束航程，讓旅客有更多時間在港遊覽消費。

在母港營運方面， 啟德郵輪碼頭將迎來多間郵輪公司的大型郵輪，包括歌詩達郵輪、荷美郵輪、名人郵輪、皇家加勒比遊輪、皇后郵輪及德國途易郵輪； 至於在海運碼頭營運的中小型郵輪則包括銀海郵輪、維京郵輪、七海郵輪、世鵬郵輪、大洋郵輪、德國赫伯羅特郵輪等。

郵輪公司將帶來多元化、長短不一的郵輪航程，涵蓋內地、東南亞和東北亞多個港口，亦將會有11艘郵輪首次來港，迎合不同市場板塊的需求。母港郵輪以香港作為郵輪航程的起點或終點，吸引來自世界各地的郵輪旅客，在航程前或後在香港停留觀光。局方表示會與郵輪業持份者繼續努力，共同推動香港的郵輪業發展。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

市場拓展 文化體育及旅遊局 啟德 馬來西亞 菲律賓 郵輪 泰國 台灣 德國 亞洲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月22日 時間16:05）
企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透　陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】
企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透　陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】