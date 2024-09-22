郵輪旺季│預告未來數月逾100航次訪港　文體旅局料年終郵輪客增長約50%

▲ 文體旅局預告未來數月逾100航次訪港，料郵輪旺季帶動年終郵輪客增長約50%。(文體旅局fb圖片)

文化體育及旅遊局表示，隨著雨季漸去，不同郵輪公司陸續將郵輪調派到亞洲作季節性營運，香港亦將進入郵輪業旺季，預告未來數月會接待逾100個航次。2024年派船來港的郵輪公司達30家，較去年的18家增加67%，並回復至疫情前的水平。而今年累計非本地郵輪乘客人次經已達到去年全年22萬人次的水平，局方預計隨著郵輪旺季到來，年終數字將較去年顯著增長約50%。

文體旅局表示，局方正積極與郵輪公司合作，開拓新的郵輪航線和客源市場，例如未來數月有從內地、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣和泰國出發的郵輪來港，為亞洲區旅客提供另外一個訪港的途徑，而有關航次更會在香港過夜停靠或結束航程，讓旅客有更多時間在港遊覽消費。

在母港營運方面， 啟德郵輪碼頭將迎來多間郵輪公司的大型郵輪，包括歌詩達郵輪、荷美郵輪、名人郵輪、皇家加勒比遊輪、皇后郵輪及德國途易郵輪； 至於在海運碼頭營運的中小型郵輪則包括銀海郵輪、維京郵輪、七海郵輪、世鵬郵輪、大洋郵輪、德國赫伯羅特郵輪等。

郵輪公司將帶來多元化、長短不一的郵輪航程，涵蓋內地、東南亞和東北亞多個港口，亦將會有11艘郵輪首次來港，迎合不同市場板塊的需求。母港郵輪以香港作為郵輪航程的起點或終點，吸引來自世界各地的郵輪旅客，在航程前或後在香港停留觀光。局方表示會與郵輪業持份者繼續努力，共同推動香港的郵輪業發展。

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