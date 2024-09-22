中大人事｜盧煜明曾言盼一直留港培育「繼承人」　5校董席位懸空無份選校長

▲ 消息指，盧煜明成為中大校長唯一候選人。（資料圖片）

消息指，有「無創產前檢測之父」之稱的中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明，成為中大校長唯一候選人。他過去受訪曾言「香港是我家」，1997年回流後一直未想過離港發展，盼一直留港培育他的「繼承人」，亦未想過從中大退下來。

周五校董會投票 倘達四分三門檻即通過任命

段崇智年初宣布明年1月提早卸任，中大事後成立校長遴選委員會，今日（22日）傳出盧煜明成為唯一候選人，中大回覆表示，正在進行校長遴選工作，遴選委員會稍後將向校董會推薦下任校長候聘人選，在校董會作出決定後，校方將適時公布。

消息指，盧煜明將於周四（26日）與校董會見面，最快於周五（27日）校董會投票通過任命，屆時將首度採用去年修訂的校長任命門檻，即是倘獲四分之三成員支持便會通過任命。

惟中大校董會自去年底改組後，34席中仍有5席出缺，包括本科生、研究生、校友、教員及非教學職員，校董會亦未公布相關產生辦法。

中大生：盼盡快與新校長見面 了解是否支持重建學生會

中大「聯書院學生會」工作小組召集人羅竣彥表示，中大校董會仍有5席懸空，包括兩名學生席位，若已填補空缺，起碼會有學生事前得知校長人選、「確保將學生聲音帶入校董會」。他希望盡快與新校長見面，直接了解對方是否支持重建中大學生會。

中大校董兼立法會議員鄧家彪認為，中大最需要加強國際化角色，若新校長是一位國際頂尖的科學家，同時熟悉香港及國家情況便最理想。

盧煜明97回流香港 未想過從中大退下來

現年61歲的盧煜明在香港土生土長，自小對科學有濃厚興趣，在傳統名校聖若瑟書院以高考3A1B優異成績畢業，負笈英國讀醫，直至1997年回流香港後加入中大至今。

他其後與團隊研究將血漿DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」（NIPT），從科研層面推展至臨床診斷，讓孕婦免於接受增加流產風險的羊膜穿刺及絨毛活檢等入侵性檢測，獲全球數十個國家廣泛採用，有「無創產前檢測之父」之稱。他另曾當選為中國科學院院士、英國皇家學會院士及美國國家科學院外籍院士等多項名銜。

盧煜明更被譽為「最接近諾貝爾獎港人」，曾在2022年獲得美國最高榮譽生物醫學科學獎「拉斯克獎 — 臨床醫學研究」，該獎更有「美國諾貝爾獎」之稱。

翻查盧煜明於2020年接受本報訪問曾言「香港是我家」，回流後一直未想過離港發展，盼一直留港培育他的「繼承人」，更說：

我想如果我一天還有創新能力，而中大又不解僱我的話，我也會繼續做。

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記者：馮琪雅