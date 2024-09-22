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董之英遲報名｜校方確認由現職教師重設密碼　承諾公平處理涉事職員

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仁濟醫院董之英紀念中學上周自揭因「行政失誤」遲交報名表，將缺席學界足球比賽。（資料圖片）

仁濟醫院董之英紀念中學上周自揭因「行政失誤」遲交報名表，將缺席學界足球比賽，昨日（21日）接獲主辦方香港學界體育聯會通知上訴失敗，並遭教工會質疑校長卸責予前體育科主任身上。校方最新回覆表示，暫未決定是否繼續上訴，並說待教育局完成調查後，會公平處理涉事教職員。

被指失實指控前教師　校方已回覆教工會

董中於上周四（19日）召開記者會公開求情後，學體會轄下中學體育理事會於上周五（20日）邀校方出席特別會議詳述上訴理據，學體會翌日公布理事會一致議決不接納該校逾期報名申請，更披露開放報名期間，在8月13日接獲董中蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，會方同日處理並獲校方電郵回覆確認，故相信校方能登入網上系統處理報名事宜。

在學體會公布結果的同日，教工會昨日亦發聲明表示接獲8月底離職的董中前體育科主任求助，調查發現包括董中校長黃攸杰在內多名學校管理層，涉嫌在上周記者會上對前體育科主任作出多項不實指控，包括指該名教師「遺失密碼後不跟進」、「交接工作不合作」，並誤稱該教師曾獲教育局發警告信，使教師名譽嚴重受損。教工會促校方收回不實言論及指控、向該名前主任公開道歉，並向公眾交代事件。

教育局：倘涉校方不當處理　必嚴肅跟進

教育局日前稱會調查事件，並要求學校呈交報告，如發現事涉校方處理不當或教師專業失德，定必嚴肅跟進處理。

黃攸杰上周曾稱「辭職」是他承擔責任的「選項」之一。本報查詢校方以至辦團有沒有計劃辭退涉事的學校教職員，或有沒有教職員需要為事件問責自行辭職，校方今日回覆表示，歡迎教育局介入，並希望盡快有調查結果，釋除公眾疑慮，又說待局方完成調查後，會公平處理涉事教職員，強調目前最重要是讓學校繼續向前發展，為足球學生尋找更多比賽機會。

校方亦承認收到學體會提供的新密碼，是由現職教師負責重設，法團校董會目前仍就是否繼續上訴作討論，而校方昨日已覆函教工會。教工會在社交平台發文稱正研究相關內容。

記者：馮琪雅

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