大學出入管制｜「城大出入通」計劃明截止申請　允附近居住長者及殘疾人士持證通行校園

▲ 城大校網早前公布「出入通」計劃詳情。（校網截圖）

城市大學自2019年底起限制公眾進入校園範圍，其後在出入口加裝閘機，要求師生拍卡方可入校，維持至今。城大近日推出「香港城市大學出入通」（出入通）計劃，供附近居住長者或行動不便人士申請，持證可途經城大校園往返南山邨及又一城，明日（23日）截止申請。

城大最近宣布推出「出入通」計劃，只供南山邨及大坑東邨65歲或以上居民，或邨內行動不便人士（傷殘、需要使用輪椅或拐杖或助行器人士）免費申請，方便他們途經城大校園往返南山邨及又一城。

合資格社區人士可於本月2日至13日期間，於城大近南山邨出入口處更亭或大坑東邨物業服務辦事處索取申請表格；並把已填妥的申請表格正本連同所需文件副本郵寄至大學，或透過深水埗區議員陳麗紅代交，截止申請日期為9月23日。校方稱保留對所有申請及相關事宜的最終決定權。

新冠疫情過後，本港多間大學仍未有取消出入口管制措施，8間資助大學之中，包括中文大學、理工大學、城市大學及教育大學，仍要求師生拍卡或出示證件才能進入校園；到訪理大和城大的訪客，更須事先預約，中大及教大則容許訪客即場登記。

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