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走塑｜首階段走塑8成顧客走餐具　美心夥業界提早徵集走塑餐盒設計

社會

發布時間： 39 分鐘前

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美心舉行可持續包裝設計比賽。（曾耀輝攝）

首階段管制即棄塑膠實施5個月，環境及生態局昨表示至今已有8成外賣顧客表明不要餐具，亦有3成食肆不再提供外賣餐具，認為本港正經歷「綠色轉型」，走塑文化亦逐步產生。雖然第二階段「走塑」未有實施時間表，連鎖飲食集團美心夥拍環保餐具生產商等舉行可持續包裝設計比賽，冀及早研發合適走塑餐盒等用品，長遠助減低成本。

第二階段走塑將全面禁止食肆的外賣提供膠盒或膠杯等，環境及生態局局長謝展寰昨出席「BEST with LESS 香港大專飲食業可持續包裝設計比賽」（設計比賽）頒獎禮致辭時表示，自今年4月22日起實施首階段走塑至今，不少連鎖快餐店表示，已有8成顧客外賣走餐具，亦有3成食肆不再提供外賣餐具，認為本港走塑文化正逐步產生，反映市民開始改變生活習慣，形容本港正經歷「綠色轉型」。他又指以往百年一遇的大雨、高溫等極端天氣，現在年年都出現，反映氣候變化已經「打到嚟」、「水浸眼眉」，呼籲各界加快「綠色轉型」。

美心集團供應鏈總監區晉禮指，4月實施首階段走塑後，集團整體即棄餐具的用量減少約7成，樂見顧客的習慣出現轉變。他指美心已着手準備第二階段走塑，試用市面不同產品，最困難是成本高且選擇不多，且不少只是物料轉移，希望藉環保餐具設計比賽，讓年輕人參以及引入創新想法，為減少餐具件數、產品延續性等，提供建設性及可行方案；亦可讓餐具生產商了解業界需求後，更多人投入生產，以降低生產成本，亦有助第二階走塑實施更順暢。

美心集團早前推出設計比賽，向學界徵集進一步走塑及簡化包裝的設計方案，邀學生採用紙或蔗渣設計餐盒、杯、杯蓋、醬料盒等，早前評審已選出得獎隊伍，昨舉行頒獎禮。區晉禮指，餐具供應一直由製造商或飲食業界主導，今次希望鼓勵用家及跨界別一同參與，設計更合用、更具認受性的產品。比賽夥拍中大社會創新研究中心、環保餐盒生產商、香港設計師協會等舉行，由設計師向參賽學生提供指導、環保餐具生產商向學生剖析市場需要等，學生並到快餐店體驗如何處理外賣包裝，確保有關設計既有創意又實用和合成本效益。

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區晉禮稱，學生最終設計出來的產品「業界望落去係似樣嘅」，同時為業界提供很多減少包裝用量的點子，例如有得獎設計在餐蓋上加可拆式餐具，及不同外賣杯用同一款蓋等，相信製作成本可與市面現有選擇相若。他指，會參考有關元素及各團隊設計，料經改良及實驗室測試後，或最快9至12個月就有機會在旗下食肆試用。

配可拆式餐具 凹痕固定杯碗

比賽有近30隊學生團隊參加，經過兩輪評審後，最終由理大設計系學生組成的「綠饗 」團隊獲得冠軍，同時獲選為最受歡迎設計獎。他們的設計包含餐盒及杯，餐盒蓋以甘蔗渣製成，餐盒為紙製，有上下分層，分隔飯餸或湯麵，可堆疊或分開獨立使用；亦將現時袋裝式醬料包，改良為可鈎掛在餐盒內的蔗渣製醬料盒。

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而餐盒蓋上面更篏入可拆式餐具，亦有圓形凹痕，讓湯碗容器底部，可與餐盒穩固堆疊，以防打瀉。至於3款外賣杯，杯口尺寸一樣，可用同一款杯蓋，熱飲及甜品亦可用同一款杯。而杯套更花心思，印有二維碼教導如何重用杯套，如作杯墊或變電綫收納工具。

理大團隊成員梅綽玲指，若每款食物均分開不同盒裝，很麻煩，故團隊的理念是減省每套外賣餐盒用具的件數，設計出一體式包裝。團隊稱，有成員曾試過拿外賣時被撞倒瀉奶茶，希望餐盒的圓形凹痕，有助固定飲品，提升包裝穩定性；而可拆式餐具就減省餐具包裝及用盡蓋子的空間。他們又稱，是次最大的困難是要平衡各方面的因素，例如外觀、容量、實用性、普及性等，同時不少構思提出後也發現坊間已有類似設計，故在創新上亦花很多時間思考。

亞軍就由「自信派門」奪得，他們參賽時就讀於香港大學專業進修學院。團隊設計出包含紙製內托的紙碗，只需一個蓋就能將兩者蓋起；而為改善及減慢紙餐盒容易因水蒸氣「焗住」而變軟的問題，他們亦在內托及蓋子上加設透氣孔。此外，他們設計的餐盒，蓋子及底部的四個角分別設有凹陷位及支點，方便堆疊餐盒及送外賣時更穩固。

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快餐店 走塑 設計師 美心

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