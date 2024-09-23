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性罪行查核│警預約系統連日爆滿　議員批匪夷所思

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

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僱主對「性罪行」查核需求日增，有立法會議員表示收到多宗求助，反映有關網上預約系統連日爆滿，影響求職和招聘計劃。 網上圖片

警方推出近13年的「性罪行定罪紀錄查核機制」，現時仍需採用網上預約再到櫃面處理的申請模式，惟僱主對查核需求日增，有立法會議員表示收到多宗求助，反映有關網上預約系統連日爆滿，影響求職和招聘計劃。

警方回覆查詢時稱，將於10月起將增加額外人手處理申請，並正積極籌備全新網上服務申請平台，讓市民最快於12月中起，可於網上提交申請，毋須再預約到辦事處辦理。

為保障兒童及精神上無行為能力者免受性侵犯，警方於2011年12月推出「性罪行定罪紀錄查核機制」，警方性罪行定罪紀錄查核辦事處今年首8個月，共處理逾4.1萬宗新申請及逾2.2萬宗續延申請，其中7名申請人經機制查核有指明列表的性罪行定罪紀錄。惟要申請或延續查核，申請者均需經網上或電話預約，再前往辦事處申請，且預約時段近期開始供不應求。

或礙社福（教育）聘請程序

立法會議員江玉歡表示，最初排期需等待一至兩周，之後變為一至兩個月，但近期陸續收到社福機構、發展中心求助，表示有關網上系統連日未能接受新預約。記者嘗試進入預約系統時，網頁亦顯示「目前所有可供預約的時段已滿，請稍後再試。」

江玉歡擔心預約爆滿，令人手緊張的社福及教育界聘請程序受影響，又指本港現時求才若渴，質疑怎可讓市民等待數個月也未有結果，形容是匪夷所思，「真係完全唔明，查核性犯罪紀錄有幾難，唔係有就係無，有第三個答案嘅咩？入境香港櫃枱都可以檢查到（犯罪紀錄）。點解會預約都唔得，仲話係科技城市。」她認為警方應在一周內向申請者提供結果，並質疑為何要設預約機制，「你估去餐廳飲咖啡、約醫生，搵資料咋喎。」

預約後缺席增  警促及早騰空

警方回覆查詢時稱，查核結果一般會於提交申請及成功套取指紋後的5個工作天內，上載至自動電話查詢系統。警方又稱，留意到近日查核機制的預約狀況，短期內會於10月起增加額外人手，藉此提升處理申請數量。

警方並提到，留意到近日有相當數量的申請人於成功預約後缺席，令其他有需要人士未能作出預約。警方提醒市民如成功預約後，發現毋須遞交申請或未能使用該預約時段，應及早更改或取消其預約，以騰空時段予其他有需要人士。

記者　梁薾心

社會矛盾 網上服務 性罪行 立法會 餐廳

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