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食用安全｜打開飛機餐盒　竟竄出活老鼠　航班緊急改道迫降【附北歐航空回應】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【飛機／北歐航空／老鼠／飛機餐／急降】飛機上有「不速之客」？有乘客上周三（18日）乘搭北歐航空（Scandinavian Airlines）期間，打開飛機餐盒之際有老鼠跳出，導致航班被迫急降。北歐航空發聲明公開降落原因，並指事件屬罕見。

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網絡熱話｜飛機餐盒跳出活鼠　客機急迫降

綜合《BBC》等外媒報道，北歐航空（Scandinavian Airlines）上周三（18日），一班從挪威奧斯陸飛往西班牙馬拉加的客機上，一名女乘客打開飛機餐盒時，跳出一隻活老鼠，航機被迫緊急改降至丹麥哥本哈根。機上其中一個乘客Jarle Borrestad憶述，當時正值用餐時間，坐在他身旁的一個女乘客打開飛機餐盒後，有一隻老鼠跳出來。機上乘客有被嚇到，但未有引起恐慌，

但我還是用襪子把褲管套住，避免老鼠爬上我的腿。

乘客分享了這震驚一幕：「不管你信不信。我旁邊的一位女士打開她的飛機餐盒，一隻老鼠跳了出來！」

網絡熱話｜北歐航空發聲明：屬罕見事件

該航班最後由機師決定改道降落哥本哈根機場，該班客機的乘客被安排轉乘另一班飛往馬拉加的航班。北歐航空其後發聲明解釋緊急降落原因，指囓齒動物可以囓咬損壞飛機上的重要系統，故此考慮到客機安全為由，採取了「預防性著陸」。發言人亦強調，這次事件屬罕見，亦保證日後會加強對飛機餐供應商進行審查，避免同類型事件發生。

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