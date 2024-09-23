學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸

【龔慈恩/林愷鈴/林卓毅/杜倫大學/港大/單親/IB/聖保羅男女中學】藝人龔慈恩與前夫林煒所生的24歲大女林愷鈴（Ashley）港大建築系畢業，IB考獲41分的她，公認是學霸。但原來細仔林卓毅（Addison）讀書同樣厲害，今年21歲的他在英國著名大學杜倫大學（University of Durham）法律系畢業，這間大學在英國排名第15，日前龔慈恩飛到英國出席仔仔的畢業禮。

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龔慈恩在社交網分享了與仔仔的畢業照，寫道:「這已經是幾個月前的照片了！Very nice weather，Happy ，Congratulations dear前面的路很長, 一步一步慢慢加油。」勉勵即將踏出社會的兒子。

星二代︱林卓毅文武雙全被封翻版金秀賢

林卓毅畢業於英國著名大學杜倫大學（University of Durham），據QS英國大學排名，這所大學排第15，而世界排名居於86位。翻查網上資料，林卓毅是校內運動健將，又是法律的高材生，文武雙全，而且身形高大，樣子俊俏，因而被封翻版金秀賢。林卓毅年幼時確診過度活躍症，但無阻他讀書成績。

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星二代︱林愷鈴畢業於港大建築系

而龔慈恩的女兒林愷鈴在IB考獲41分(滿分是45)，更會寫歌、唱歌，8歲已考獲6級鋼琴資格、8級聲樂資格，慢慢再學拉小提琴、吹長笛、劍術、騎術，曾在校際音樂節聲樂獨唱奪冠。林卓毅與林愷鈴同樣在名校聖保羅男女中學畢業，林愷鈴則於香港大學建築系畢業。

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龔慈恩育兒法

龔慈恩能夠教出兩學霸，與她的育兒方法有莫大關係，她曾分享育兒3大法

第1，林愷鈴中三成績試過退步，龔慈恩叫她出外放鬆，不要只埋頭讀書。

第2，龔慈恩和他們相處如朋友一樣：「小朋友大個要有自己空間同時間，我哋咩都傾。」

第3，龔慈恩覺得機會是留給有準備的人，

所以她教仔女辛苦也不要輕言放棄：

如果為咗20年後開心，今日就要辛苦啲，犧牲依家比較開心嘅事。

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聖保羅男女中學出產最多DSE狀元

聖保羅男女中學是傳統名校，由聖公會於1915年創立，至今超過100年。是位於中西區的一間直資中學，學校面積約 6250平方米，屬於男女校。學校以基督教信仰及全人發展理念培育學生。

聖保羅歷史悠久、學風嚴謹，辦學理念是秉承基督教「信望愛」的精神，培育學生成為未來的領導人才。教導學生追求卓越，建立崇高的品德及奉公忘私的精神；熱衷學習、終身不懈、並具備國際視野。

中一面試丨直資中學中一面試題實錄 聖保羅男女中學中一面試題拆解

目前為止，聖保羅男女中學共出產了19名DSE狀元，而IB成績同樣出色，今年誕1名IB狀元及11名IB榜眼。聖保羅男女中學以英文為主要的教學語言，並推動學生的「兩文三語」，中一至中三全面採用普通話教授中國語文。學校設有游泳池、體育館及演講廳之外，並設有學生宿舍，可提供約80個宿位。

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