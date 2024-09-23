車CAM直撃丨長沙灣紅Van未落完客急踩油開車　女乘客失平衡倒地頭部受傷

▲ 紅Van未落完客急開車致女乘客受傷。

網上「車CAM特警」流傳一段車Cam影片，行車紀錄儀顯示的時間為前日（9月21日）下午2時50分，從影片所見一輛紅Van於長沙灣青山道往深水埗方向行駛，駛至近青山道320號對開時，紅Van在中線靠左停車落客，一名男乘客率先落車，及後有另一名女乘客亦打算落車。

可是，女乘客腳未踏出車，小巴已開始行駛，致女乘客落地後失平衡向右跌倒，臀部先著地，繼而後腦撞向地面，她用手按住後腦，倒地不起。其他途人見狀上前了解，而紅Van則絕塵而去。

網民看過影片後，認為小巴司機的駕駛態度十分差，並怒斥小巴司機，紛紛指：「肯定告得入不小心駕駛喎!!!」、「應該報警，中線落客又意外傷人。」

據悉，警方於前日下午2時52分接報，指一輛小巴於上址停車落客時，一名56歲女乘客下車期間小巴突然開動，女乘客跌倒致頭部受傷，由救護車送往明愛醫院治理，案件列作交通意外及有人意外受傷處理。

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