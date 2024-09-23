外傭虐兒｜印傭涉屢虐5歲智障自閉男童　母憶述重看閉路影片飽受精神壓力

▲ 網上近日流傳一段影片，涉及一名5歲自閉症及智障男童在家中疑遭印尼女傭虐待。

【自閉症/智障/外傭/虐待兒童/虐兒案件】近日網上流傳一段近4分鐘的影片，內容涉及一名5歲自閉症及智障男童在家中疑遭印尼女傭虐待。影片可見，女傭對男童施加多種虐待行為，包括捏面、捏鼻、扯手指等，令男童痛苦尖叫。事件發生後，男童的母親已報警並解僱該女傭，並透過律師將所有影片及口供交予警方調查，要求嚴肅處理。

外傭虐兒｜男童多次閃避反抗

影片中，男童坐在嬰兒椅上，多次被印傭捏面、捏鼻、扯手指、搖晃、襲擊下身及用毛巾推門牙等多種虐待動作。男童多次閃避及搖頭反抗，甚至嚎哭大叫，但印傭都沒有停手，甚至曾向男童表示：「喊啦喊啦！姐姐鍾意你喊呀」。

最新影片︰

外傭虐兒｜身上多處瘀傷及血痕

據了解，該名25歲印尼女傭自2023年10月起經中介聘用，最初與僱主一家相處良好。然而，至2024年6月中旬，男童的父親發現女傭行為異常，隨後男童情緒激動，甚至在夜間驚醒大叫。母親隨即翻查閉路電視錄影，發現女傭疑有虐待行為，並立刻帶同兒子到瑪麗醫院檢查，結果發現男童耳部、面部及嘴部紅腫，手腳有輕微瘀傷，胸口血痕等。

醫生及社工認為有虐兒嫌疑，並建議母親聯絡中介公司。當日，母親在醫院報警及聯絡中介，隨即解僱女傭。母親回憶，重複觀看影片的過程令她飽受精神壓力，「心情好辛苦，但要逼住自己睇」。

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事件發生後，男童情緒不穩定，經常感到恐懼及不安，夜間驚醒大哭。母親懷疑女傭可能早有前科，並表示在此事件發生之前，曾接獲學校通知，指男童面部紅腫。母親當時詢問女傭，對方卻聲稱是男童「自己打自己」。

外傭虐兒｜正視虐兒問題

在報案後，警方於9月17日告知母親，經調查後認為證據不足以顯示女傭虐兒，並將保釋金退還給女傭。母親對此結果感到震驚，並再次諮詢律師，律師認為案件中仍有虐兒成分。她隨後透過律師向警方反映情況，並促請警方重新調查。

最新消息指出，警方已再度拘捕該名女傭，案件由港島總區虐兒案件調查組跟進。此事件引發社會對虐兒問題的關注，呼籲警方及相關機構加強對兒童的保護，確保類似事件不再發生。

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