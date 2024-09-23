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抗癌勇士︱日劇《GTO》43歲女星希良梨子宮頸癌當紅期息影　近日體檢再現癌蹤

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【麻辣教師GTO/希良梨/子宮頸癌/息影/癌症復發】憑日劇《麻辣教師GTO》飾演女學生一角而走紅的日本女星希良梨，多年前突然於事業巔峰期息影。現年43歲的她近日卻自爆原來當時急流勇退的原因是因為患上子宮頸癌，因此無奈地將工作停擺，專心抗病。更不幸的是，早前身體檢查時，再次發現癌蹤。

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綜合日本傳媒報道，希良梨早前於日本進行婦產科檢查，再發現癌症蹤影，由於已是第2度患癌，因此決定公開患癌消息。

我花了很多時間擔心，但又覺得保守秘密不太適合我，所以我終於下定了決心，想要與大家分享。

希良梨未有透露所屬的癌症，只是指有關癌據了解仍是初期，具體的狀況預計下星期才得知，並安排未來的治療方式。不過她坦言情況「比20多年前還差」。

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希良梨也透露，得知二度罹癌後，她心情非常沮喪、不安，亦不時崩潰、哭泣。但她表示自己目前已經轉換心境，既然選擇將患癌訊息公開，便會積極抗病，希望成為粉絲們的力量，可以鼓勵、幫助到他人。

翻查資料，希良梨本名為豐元希良梨，1998年憑日劇《麻辣教師GTO》飾演女學生一角而為人認識，2008年與台灣男友在日本低調完婚，2009年生下一子，先後定居於台灣、墨西哥。

罹患子宮頸癌3大症狀

據本港衞生署學生健康服務資料，HPV (Human Papillomavirus) 即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官 (包括男性和女性) 。HPV可以透過親密行為傳播，部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症，如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等。

子宮頸癌是至今與持續感染HPV有關的最常見癌症，幾乎所有子宮頸癌病例都是由持續感染HPV導致的。3大症狀包括：

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4招預防子宮頸癌

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