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Comme des Garcons聯乘The North Face二度聯乘　再續山系入門tee價$598

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 42 分鐘前

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CDG X The North Face系列即日上架。

日圓持續走弱，吸引大量遊客訪日，大家都以「喪買」行動來以示對日本的狂熱。相反，日本居民亦叫苦連天，就以時裝業為例，踏入秋冬新季，大部分時裝品牌其實暗暗地都將定價往上調，雖然兩地定價亦有距離，但對shopping而言，留在港購物亦未尚不可，而剛剛上架的CDG X The North Face系列就是和日本同步發行的冬日系到。
CDG是Rei Kawakubo旗下Comme des Garcons於2018年推出的入門系列，售價相比Black Comme des Garcons副線系列更是便宜，設計上主打以品牌商標為賣點，但當與The North Face合作後，自然較有睇頭得多。

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最低限度面料應用了山系服經常出現能夠保溫的ThermoBall合成材料、將水分阻截DWR面料和表面經防潑水處理的防風面料Windwall，如此陣容，加上CDG的商標，據聞The North Face專門店裏銷情不俗，不少產品更是售罄，因此，筆者提議若找不到心儀項目的，大可以去位於中環的Comme des Garcons一碰運氣。

產品查詢：Comme des Garcons（2869 5906）、The North Face（3188 5206）

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