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KO暗瘡｜新型A酸暗瘡藥膏　抗粉刺改善凹凸洞

醫健人物

發布時間： 47 分鐘前

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很多市民都會自行購買暗瘡產品、到美容院針清，甚至自行擠暗瘡。有皮膚科專科醫生指出，錯誤的暗瘡處理方法，不但會導致暗瘡發炎加劇，更令暗瘡問題惡化，增加留下永久性疤痕的機會。現時有新一代A酸藥膏，可在暗瘡生成前，對抗黑頭粉刺，有助預防暗瘡形成；而對於已生成的暗瘡，則具有消炎效果，更可減低日後留下暗瘡疤痕的機會。

暗瘡發炎導致疤痕

在暗瘡的生長初期，會出現輕微的毛孔堵塞症狀，即粉刺、黑頭；期後患處或會出現紅腫；如暗瘡惡化導致發炎，在皮膚深處形成囊腫，更會增加留下疤痕的風險。「而胡亂擠壓暗瘡，會令膿腫被推得更深，並且加劇炎症，容易形成凹凸洞。」皮膚科專科黎亦翹醫生指出。

凹凸洞疤痕的成因各有不同，凹陷的疤痕大多是因為嚴重及深層的囊腫，令皮膚結構受損，加上在傷口癒合過程中，皮膚的膠原蛋白不足形成凹陷的疤痕。而凸出的疤痕又名蟹足腫，是由於暗瘡發炎後令皮膚受到刺激，使過多膠原蛋白增新所致。

除了因青春期時，油脂分泌過盛，容易形成暗瘡之外；成人亦會因壓力、女性經期荷爾蒙、皮膚清潔不足令毛孔阻塞等因素，都會容易誘發暗瘡。

正確治療暗瘡 改善凹凸洞

不同階段的暗瘡，治療手法亦各有不同。應對輕微的暗瘡問題，可使用較溫和的弱酸性潔膚液，有助改善毛孔閉塞的情況，同時亦要以避免皮膚過於乾燥為原則，否則過度清潔，或會破壞皮膚的油脂平衡，反而有機會令皮膚「愈洗愈油」。此外，亦可配合使用質地乾爽及輕盈的潤膚液，避免過多油脂導致毛孔阻塞；同時要注意日常防曬，避免因紫外線加劇暗瘡印的色素沉澱。

針對於暗瘡患處方面，患者可經醫生處方使用外用A酸藥膏。當出現初期暗粒時已經可以使用，有助疏通毛孔，溶解黑頭及粉刺，預防暗瘡形成；而酸性更可刺激皮膚的膠原蛋白重組，有助撫平疤痕。「有研究指出，新一代的A酸藥膏除了能減少及預防暗瘡外，持續使用24星期更或有助改善凹凸洞疤痕。」黎醫生補充。此外，使用A酸藥膏或會出現泛紅或脫皮情況，建議使用前請先諮詢醫生意見。至於治療嚴重的暗瘡問題，由於受影響的部位較大及容易發炎，醫生除了處方外用A酸藥膏外，更會建議患者服用抗生素及口服A酸藥物，加快控制病情，有需要時配合激光或射頻治療，以處理疤痕問題。

26歲的陳先生是十多年的暗瘡患者，自中學時期開始受嚴重暗瘡問題困擾，並於面部、下巴、胸口及背部出現暗瘡，加上皮膚油脂分泌旺盛，令黑頭問題加劇，而當暗瘡淍謝後，更留下各種不同類型的凹凸疤痕。陳先生經醫生評估後，使用外用A酸藥膏及口服A酸藥物，配合激光及射頻治療加快撫平疤痕，至今暗瘡問題及疤痕大有改善。

黎亦翹醫生提醒，暗瘡的治療有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

皮膚科專科 黎亦翹醫生

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撰文 : 皮膚科專科 黎亦翹醫生

欄名 : 健康專家專欄

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