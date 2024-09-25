婦科疾病｜三成子宮內膜癌具有DNA錯配修復缺陷　晚期患者可用免疫治療 配合化療提升治療效果

有別於子宮頸癌，子宮體癌的「知名度」不高，但根據香港癌症資料統計中心的數據顯示，2021年子宮體癌新症個案宗數達1,250宗，是女士們常見癌症的第四位。有臨床腫瘤科醫生指出，子宮體癌中近九成個案屬於子宮內膜癌，當中約30%的患者更具有DNA錯配修復缺陷（簡稱dMMR），患者應接受基因測試，必要時可針對情況使用適合治療方案，例如免疫治療配合化療等提升治療效果。

早期子宮內膜癌症狀不明顯，有機會出現經期前後異常出血、停經後異常出血等，而隨著癌症發展，患者則有可能出現下腹部不適、尿頻、骨痛等，稍一忽視便會延誤病情。臨床腫瘤科專科張明智醫生表示， 60歲以上已停經婦女、肥胖、患有糖尿病、代謝綜合症、子宮內膜增生、卵巢多囊症、正接受荷爾蒙補充治療或有家族史等，都有機會增加發病風險。除了上述風險因素外，研究更發現約30%的子宮內膜癌患者存在DNA錯配修復基因缺陷（簡稱dMMR）。

▲ DNA錯配修復基因缺陷（簡稱dMMR）圖解

「生物的生長和修復期間細胞會不斷分裂，過程中DNA會進行自我複製，但細胞有機會受到來自內、外環境中各種因素而影響，令DNA出現複製錯誤。正常情況下，人體有一個錯配修復機制（MMR）可修復DNA複製錯誤的問題，是有助於維持人體基因穩定性的一個重要機制，令體內DNA回復正常。如MMR修復機制有缺陷（即dMMR），可增加癌症發生並促進腫瘤生長。」

免疫治療配合化療產生協同效應 提升效果

張明智醫生引述研究指，具有dMMR的腫瘤通常會有過度表達 PD-1 免疫受體及其配體（PD-L1 和 PD-L2）的情況，因此使用抗PD-1的免疫治療，可在治療上產生一定效果，再配合化療則可產生免疫調節及協同效應，成效上較單用化療高，但副作用並無明顯增加，患者有機會出現皮疹、甲狀腺機能低下、腹瀉等，不過大多有方法可應對。

基因測試了解腫瘤特性有助及早治療

免疫治療配合化療暫時只適合dMMR晚期或復發性子宮內膜癌患者作為一線治療方案，不過，張醫生建議早期子宮內膜癌患者，在切除腫瘤的同時亦可先安排將活檢腫瘤細胞進行基因分析，了解腫瘤是否具有dMMR，以便於復發時可立即使用免疫治療配合化療方案，更快和更有效地控制腫瘤生長。

謝女士一直以來都有經期紊亂的情況，加上接近更年期，故未有留意異常出血情況，終在身體檢查時發現有子宮內膜癌，並且有淋巴轉移，屬第三期個案，經基因檢查後確定腫瘤具有dMMR，適合使用免疫治療配合化療作治療。經過六個化療和免疫治療的療程，腫瘤明顯受控，至今可每六星期進行一次免疫治療作維持治療，生活質素與確診前相若，並可繼續工作和照顧其患癌的家人。張明智醫生提醒，子宮內膜癌有不同的治療方案可供選擇，不同治療的成效及副作用亦會因人而異，患者如有任何疑問，應向主診醫生查詢。

▲ 臨床腫瘤科專科 張明智醫生

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