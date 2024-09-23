搭飛機禁忌｜空少爆3大機槍黑暗秘密　座位1個位置超污糟　遇西客一招KO對方「無仇報」

▲ 空少爆3大機槍黑暗秘密，座位1個位置超污糟，遇西客一招KO對方「無仇報」。

【搭飛機／飛機禁忌／機艙衛生／杯麵／機艙座位／污水】不少港人都愛旅行，但有空少爆出3大機槍黑暗秘密，指機艙座位1個位置超污糟；有乘客曾因口渴誤飲污水；一個「百鳥歸巢」杯麵秘技專門對付西客，更令對方完全懵然不知「無仇報」！

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搭飛機禁忌｜機艙３大黑暗秘密

ViuTV節目《晚吹-又要威 又要戴頭盔》邀請了4名空少大爆機艙秘密，大家乘搭飛機時要留意，「寧得罪地勤，莫得罪空少」！

搭飛機禁忌｜1.麻煩友

節目上其中一名空少分享，他聽説行内有一個稱為「百鳥歸巢」的杯麵秘技。他指，很多客人點完杯麵之後，都只會喝裡面的味精湯，所以會剩下很多麵。

而「百鳥歸巢」杯麵則是將之前乘客吃完的杯麵回收，為避免造成堵塞，會把杯麵倒入飛機上廚房的筲箕裡隔起麵條，然後再把那些麵條撈起放到杯麵，重新秘製一份「廚餘杯麵」，專門提供給得罪過空少、令人討厭的乘客。

另一位空少則指，他有個同事試過一個客人點杯麵，他就一次過沖了8個杯麵！因為泡得久的話，麵條就會發脹，變得軟軟爛爛，之後吃這些杯麵的人就會因為覺得難吃而不再點杯麵了。

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搭飛機禁忌｜2.裝污水的水壺

有空少表示，飛機的機艙下方會有個儲水位，但會有滲漏，為了保持清潔，機上所有有色的液體，例如茶、咖啡或其他污水，要倒入裝污水的水壺裡另外處理，因為污水會沉到底部，會弄污，因此不能倒進洗手盆。

他指，飛機上會有幾個壺用來裝污水。有一次，他的同事拿著這個壺去倒污水，回來的時候有個乘客說他很口渴，就直接拿那個壺倒水來喝，動作之快，連那個同事都阻止不到他，甚至還説「還行，蠻好喝」。

搭飛機禁忌｜3.機艙座位頭墊超骯髒

很多時候坐飛機，特別是長途機，一上機就準備睡覺，頭也會靠在頭墊上。但空少卻坦言，座位的頭墊是最骯髒的，特別是坐長途機的人面部、頭部會出更多油。雖然有報章說過飛機每30日就會深層清潔一次，但實際有沒有做過，就無人知曉了。

主持人二汶就分享她的預防方法，就是帶一件有帽子的外套上機，上機後戴上帽子才睡，就不怕睡著的時候會冷，又不怕臉會靠在頭墊上。空少亦指，有客人心知機艙的座位並不太乾淨，所以會自備一條新的毛氈再上機。上機後把毛氈鋪在座位上，盡量蓋住整個座位，從而隔開骯髒的座位頭墊。

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搭飛機禁忌｜網民：餐飲業手法同出一轍！

對於空少的爆料是真是假，網民持有不同意見，表示以後坐飛機要小心，有網民更指「餐廳業手法如出一轍」，「業內人士都會懂的...所有熱飲都係你飲埋我個份...」。有網民則認為空少是「吹水」，「冇可能咁囉，吹水」、「真係要咁做太冇人格啦，其實你係咪聽返嚟㗎咋」。

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同場加映：機場飛機6大最污糟地方曝光

綜合外媒報道，旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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同場加映：專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

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