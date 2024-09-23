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招聘啟事｜「袁記雲餃」請人寫明「廣東省女工優先」　疑涉性別歧視

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撰文： 王明芳

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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內地品牌「袁記雲餃」在港請人，招聘廣告告示提及「廣東省新移民女工（手工、收銀）優先」，似乎違反了香港平等機會條例。（網上圖片及小紅書圖片）

【廣東省/新移民/平機會/女工/袁記雲餃】香港有「平等機會委員會」設立防止歧視條例，以保障香港員工可以得到公平公正的受聘機會。在廣東起家的知名餃子店「袁記雲餃」近年進軍香港開了超多分店，近日其一則招聘廣告告示卻引起網民熱議，其中一點要求「廣東省新移民女工優先」，當中的「廣東省」及「女工」兩點掀起是否牽涉「歧視」之爭，不過亦有人搞笑道，「真係好似冇見過有阿叔包餃子。」

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近年，最近多了不少內地連鎖食肆品牌、手搖飲品品牌進駐香港，而當中的「袁記雲餃」更是佼佼者，短時間內在香港開了十多間分店，其搶眼的綠色招牌也出現在旺角、深水埗、灣仔等旺區，氣勢如虹。而店家更標榜手工新鮮包製餃子，所以店內採用了透明隔間，讓食客可以親證此點，店門亦不時見到長長的人龍。

「袁記雲餃」近日一分店門口放置了一塊招聘廣告告示，聘請多個由樓面到廚房的職位，當中有簡單地提及職位要求、薪金及假期等，本來看似沒什麼特別的，但卻被一些眼利的路人留意到有一點似乎違反了香港平等機會條例

廣東省新移民女工（手工、收銀）優先。

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網友炮轟：在外國早已被告

此告示被網友拍下並放到網上討論區，不少人疑問「算唔算係種族歧視」，「告得，唔係因為廣東省新移民，而係佢講明要女工...」、「已經性別歧視啦，女工優先已經唔得」、「換轉如果香港人優先，一樣係歧視。」、「呢啲喺外國已經比人告到佢破產都得。」

網友：寫「歡迎」廣東新移民應徵

不過，有人則指出一個真實現象，「真係好似冇見過有阿叔包餃子」，所以不難理解店家為何作如此要求，但有網友亦強調儘管如此，亦應「偷偷」行事，「寫明就已經犯法，通常HR/dept head（人事部/部門經理）自己篩就得」、「寫女工嗰下已經衰性別歧視啦，其實呢啲真係炒Q咗出廣告條友佢。」所以，有人教路一個做法，「寫『歡迎廣東新移民應徵』已經OK。」

性別及種族歧視條例

根據平機會的網頁顯示，「根據《性別歧視條例》，任何人在訂明活動範疇內基於某人的性別、婚姻狀況、懷孕或餵哺母乳而作出歧視行為，即屬違法。」，而《種族歧視條例》方面，「種族」指該人的種族、世系、膚色、人種或民族，而根據《種族歧視條例》指出「在訂明活動範疇內，任何人基於某人的種族而歧視、騷擾及中傷該人，即屬違法。」

炮台山轉用手寫貼出請人啟示。(TOPick記者攝)

事件爆出後，為免觸犯性感歧視條例，有炮台山分店已經轉為手寫請人啟事。

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