手機爆炸｜邊用「尿袋」叉電邊睇片iPhone突爆炸　16歲少女手臂燒傷超驚險

【手機／充電器／尿袋/爆炸／少女／燒傷／手臂／睇片】叉電用手機要注意安全！美國麻省一名少女日前於朋友家床上用「尿袋」叉電睇片時，手機傳出怪聲後突然爆炸，導致床上用品及手袖瞬間起火，手臂不幸被燒傷。當地消防局到場救援，呼籲大眾使用鋰電池時應多加小心。

手機爆炸｜ 「尿袋」叉電邊睇片 手機突傳怪聲爆炸

綜合外媒及《每日郵報》報道， 該名少女Audra Cataldo上周六（14日）晚上，在友人家中一起看電影，期間又以磁吸無線充電器為IPhone手機充電，未料不久後Audra發現手機突然起火，衫袖隨即燒著、手臂頓時燒傷：

我整個手臂都被火焰覆蓋，很痛！

隨後手機便出現「噝噝聲」、之後瞬間爆炸，房間四處充斥著黑煙，Audra及友人見狀立即報警，友人父親亦立即跑回家了解情況。

手機爆炸｜床上用品恤被消毀 涉事充電器購於網上平台

當地消防及警察幾分鐘後到達疏散及撲滅大火，屋內被褥及枕頭被燒毀。Audra友人父親事有心有餘悸，坦言假如兩人假如在床上睡著了，恐會造成災難性悲劇。當地消防當局亦呼籲大眾，在使用鋰電池時應多加留意。

據悉，涉事磁吸無線充電器購買於網上平台亞馬遜，價格約25美元（約195港元），Audra坦言經歷今次事件後，將不會再使用便攜式充電器。

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手機爆炸｜避免充充電器事故6大貼士

手機爆炸引致的傷亡事件時有發生，當中較多涉及邊充電邊使用手機，如上述事件般放在褲袋的手機爆炸情況較少發生。本報曾訪問多位業內專家，分享多項手機安全貼士，理大機械工程學系工程師盧覺強指手機電池發脹表示當中化學物質氣化，有機會引致短路爆炸；aMagic研發部經理葉嘉俊則指電池老化或處於潮濕環境亦會引致短路。

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手機爆炸｜衣物著火5招自救

根據消委會建議，一旦衣物著火可跟隨以下方法處理：

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