消委會潤唇膏2024｜8成潤唇膏含致癌物　消委會及《LDK》推介23款保濕之選最平$25

▲ 消委會及《LDK》推介23款保濕潤唇膏。

【消委會潤唇膏2024/潤唇膏/保濕/消委會/LDK】秋季天氣開始乾燥，不少人會用潤唇膏為雙唇保濕，TOPick就整理了23款由消費者委員會（消委會）及日本雜誌《LDK》推介的保濕潤唇膏，供大家參考。

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超市大搜查｜9款樣本不含致癌物

消委會於2020年測試了市面上45款潤唇膏，每支／瓶售價由$13至$505不等。測試結果發現，有36款檢出礦物油物質混合物MOSH，總量由0.011%至最高70%；另有23款樣本檢出MOAH混合物，總量由0.0054%至最高4.5%。

消委會指出，部分MOSH可在體內脂肪組織及多個器官內積存，而MOAH可能含有致癌物質，亦有部分懷疑具有基因毒性和致癌性。當中只有9款樣本不含上述物質，屬於安全之選，名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9 KISS ME MOMMY 無添加潤唇膏(香甜草莓) $38 lavera 有機抗敏潤唇膏 $39 Herbacin 德國小甘菊洋甘菊蜜蠟潤唇膏 $45 BURT'S BEES 蜜蠟皇牌潤唇膏 $52 The Body Shop Pink Grapefruit Lip Butter $79 L'Occitane Ultra Rich Lip Balm $85 Melvita 有機堅果保濕潤唇膏 $85 Dr. Hauschka 滋養潤唇膏 $160 Jurlique 純天然護唇霜 $230

丹麥消費者組織THINK Chemicals認為，MOAH是懷疑致癌物質，建議盡量減少攝入。歐洲消費者組織BEUC則建議，MOAH混合物的含量應低於檢測極限，但未有設定任何建議限值。而德國BfR研究資料顯示，減少化妝品中MOAH含量在技術上屬可行。消委會強調，單憑MOAH的數值不足以判別是否具致癌性，但仍建議潤唇膏產品生產商盡可能降低產品中MOAH的含量，保障消費者（尤其嬰幼兒）安全。

超市大搜查｜日本雜誌《LDK》評測14款潤唇膏

日本雜誌《LDK》曾搜羅市面14款潤唇膏，當中包括NIVEA、The Public Organic、曼秀雷敦等多個常見品牌。雜誌進行以下2項測試，全面比較保濕力和使用感。

保濕力測試：將潤唇膏塗抹在與人體皮膚相似的表面上，經過一定時間後，評估其乾燥程度。

使用感測試：由多位測試者實際使用潤唇膏後，評價使用方便程度、黏膩感、包裝設計等。

綜合評分會以「保濕力」作為重點，《LDK》根據測試結果，整理出14款潤唇膏推薦排名。點擊下圖看詳細名單：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14 MEIKO Cosmetics Medicated Lip Balm，參考價格990日圓，折合約51港幣 Oyess Sensitive Lip Balm Vegan，參考價格858日圓，折合約45港幣 Bifesta Lip Serum Pack，參考價格1320日圓，折合約68港幣 CNP Laboratory 蜂膠保濕潤唇膏，參考價格1078日圓，折合約55港幣 CHIFURE Medicated Lip Balm，參考價格472日圓，折合約25港幣 曼秀雷敦 幼滑磨砂修護潤唇膏，參考價格1093日圓，折合約56港幣 Naturas Psychos Natural Lip Stick，參考價格1093日圓，折合約56港幣 Blistex Sensitive Mint Melon，參考價格484日圓，折合約25港幣 Karada Welcia The Smooth Touch of Organic Lip Balm (Fragrance Free)，參考價格657日圓，折合約34港幣 The Public Organic Super Shiny Essential Oil Lip Stick，參考價格692日圓，折合約35港幣 YA-MAN Lip Balm for Professional Use，參考價格990日圓，折合約51港幣 Oyess Lip Balm (Honey)，參考價格858日圓，折合約44港幣 Fueki 藥用高效修護潤唇膏，參考價格770日圓，折合約39港幣 NIVEA 極保濕潤唇膏（蜂蜜味）溶化型，參考價格485日圓，折合約25港幣

在該測試中，NIVEA的「極保濕潤唇膏（蜂蜜味）溶化型」被評選為最值得購買的產品，亦是唯一一款獲得A+級評分的潤唇膏。《LDK》指，這款潤唇膏具有高保濕效能，可保護嘴唇免受乾燥，且使用感良好，塗抹後不黏膩，售價僅為485日圓，即折合約25港元。

超市大搜查｜4種常見有害成分

除有機會致癌的MOAH混合物，消委會發現大部分樣本均含有不同種類的「礦物油物質」MOSH，過量攝取有機會影響健康。消委會指現時國際間未有法例規管化妝品中礦物油物質MOSH和MOAH含量，但建議供應商盡量減低產品中MOSH和MOAH混合物的含量，確保產品的安全程度，加強對消費者的健康保障。

MOSH混合物： 動物研究顯示，與肝臟肉芽腫的形成或有關；而在人體積累可能與肝臟、脾臟、淋巴結和其他器官出現脂肪肉芽腫或有關，但暫時沒有相關發炎反應或其他嚴重不良後果的數據。

動物研究顯示，與肝臟肉芽腫的形成或有關；而在人體積累可能與肝臟、脾臟、淋巴結和其他器官出現脂肪肉芽腫或有關，但暫時沒有相關發炎反應或其他嚴重不良後果的數據。 MOAH混合物： 不會積存在人體內，但可能含有致癌物質。

不會積存在人體內，但可能含有致癌物質。 香料致敏物質： 部分香料物質的致敏性較高，歐盟《化妝品條例》將26種物質介定為香料致敏物質（fragrance allergens），並要求產品供應商若物質達特定濃度須在標籤標示該等物質提醒消費者。

部分香料物質的致敏性較高，歐盟《化妝品條例》將26種物質介定為香料致敏物質（fragrance allergens），並要求產品供應商若物質達特定濃度須在標籤標示該等物質提醒消費者。 重金屬：由皮膚接觸有機會引致過敏性接觸性唇炎（allergic contact cheilitis），例如出現乾燥、脫皮、龜裂、有裂痕、紅斑、浮腫、有灼熱和刺痛感覺等。

超市大搜查｜消委會額外推薦5款潤唇膏

此外，消委會指有5個樣本表現不錯，建議一般用量的消費者可考慮選用：

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資料來源：消委會

*資料源自消委會第521期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

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