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超市大搜查｜8成潤唇膏含致癌物　消委會推薦9款安全保濕之選

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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【潤唇膏／保濕／護理／嘴唇／消委會／超市大搜查】本港天文台今早（23日）發出最新天氣預報，指本港天氣大致多雲，間中有驟雨，稍後雨勢有時頗大及有幾陣雷暴，預料東北季候風會持續影響本周初期天氣，中後期會逐漸轉為晴朗。天文台預料，明日（24日）氣溫介乎24至28度，隨後5天氣溫逐漸回升，介乎25至32度。秋季天氣變得乾燥，不少人會用潤唇膏為雙唇保濕，消費者委員會（消委會）早前測試了市面上45款潤唇膏，發現當中有8成樣本含致癌物，僅有9款屬於安全之選。

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超市大搜查｜9款樣本不含致癌物

消委會於2020年測試了市面上45款潤唇膏，每支／瓶售價由$13至$505不等。測試結果發現，有36款檢出礦物油物質混合物MOSH，總量由0.011%至最高70%；另有23款樣本檢出MOAH混合物，總量由0.0054%至最高4.5%。

消委會指出，部分MOSH可在體內脂肪組織及多個器官內積存，而MOAH可能含有致癌物質，亦有部分懷疑具有基因毒性和致癌性。當中只有9款樣本不含上述物質，屬於安全之選，名單如下：

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丹麥消費者組織THINK Chemicals認為，MOAH是懷疑致癌物質，建議盡量減少攝入。歐洲消費者組織BEUC則建議，MOAH混合物的含量應低於檢測極限，但未有設定任何建議限值。而德國BfR研究資料顯示，減少化妝品中MOAH含量在技術上屬可行。消委會強調，單憑MOAH的數值不足以判別是否具致癌性，但仍建議潤唇膏產品生產商盡可能降低產品中MOAH的含量，保障消費者（尤其嬰幼兒）安全。

同場加映：日本雜誌《LDK》評測14款潤唇膏

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超市大搜查｜4種常見有害成分

除有機會致癌的MOAH混合物，消委會發現大部分樣本均含有不同種類的「礦物油物質」MOSH，過量攝取有機會影響健康。消委會指現時國際間未有法例規管化妝品中礦物油物質MOSH和MOAH含量，但建議供應商盡量減低產品中MOSH和MOAH混合物的含量，確保產品的安全程度，加強對消費者的健康保障。

  • MOSH混合物：動物研究顯示，與肝臟肉芽腫的形成或有關；而在人體積累可能與肝臟、脾臟、淋巴結和其他器官出現脂肪肉芽腫或有關，但暫時沒有相關發炎反應或其他嚴重不良後果的數據。
  • MOAH混合物：不會積存在人體內，但可能含有致癌物質。
  • 香料致敏物質：部分香料物質的致敏性較高，歐盟《化妝品條例》將26種物質介定為香料致敏物質（fragrance allergens），並要求產品供應商若物質達特定濃度須在標籤標示該等物質提醒消費者。 
  • 重金屬：由皮膚接觸有機會引致過敏性接觸性唇炎（allergic contact cheilitis），例如出現乾燥、脫皮、龜裂、有裂痕、紅斑、浮腫、有灼熱和刺痛感覺等。

超市大搜查｜消委會額外推薦5款潤唇膏

此外，消委會指有5個樣本表現不錯，建議一般用量的消費者可考慮選用：

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