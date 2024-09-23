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綠葉媽媽｜13歲仔留學紐西蘭獲頒「年度最佳球員獎」　葉凱茵感欣慰：證明你努力無白費

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 25 分鐘前

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葉凱茵安排兒子負笈紐西蘭！

【綠葉媽媽/葉凱茵/星二代】TVB女藝人葉凱茵4年前安排愛兒郭皓琛（Orson）往紐西蘭留學，激發了Orson成為一名運動健將，除加入學校的足球隊，更成為球會Fencibles United AFC成員！昨日（23日）葉凱茵於社交網分享愛兒獲球會頒發的「Player of the Year 2024」獎項，只見13歲的Orson長高了不少，跟媽咪如餅印的他越大越靚仔，更充滿陽光氣息，網民也留言：「暴風式成長，越嚟越靚仔」。

綠葉媽媽︱葉凱茵12歲仔留學紐西蘭追足球夢　「秘書王」創業身教兒子：我們一起奮鬥

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綠葉媽媽｜葉凱茵：我們無限量支持你

葉凱茵撰文表示很開心，知道兒子獲得這獎項一點也不容易：「喺咁多人之中選你出嚟，證明你嘅努力係沒有白費，我哋真係好 proud of u（為你感到驕傲）！」

葉凱茵續說由細至大都不會催谷兒子，成績不過不失兼開心健康成長便可，難掩喜悅的她寫道：

今次我真係好開心好感動！最遺憾嘅係冇得喺現場睇你攞獎！不過我相信只要你肯努力，未來有大把機會，請你繼續熱愛你所喜歡的事，繼續堅持。Well done My Boo，我們無限量支持你。

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綠葉媽媽葉凱茵｜丈夫遠距離教兒子球技

葉凱茵接受TOPick訪問，透露兒子Orson成為校隊隊長：「校隊每周安排兩日的訓練，至於球會就有三日的訓練，逢周日參與比賽。」

說到愛兒奪得「年度最佳球員獎」真的不易，而老公也功不可沒，葉凱茵說：「父子倆雖然分隔兩地，不過他們經常講波經，爸爸的球技不差，會教授兒子一些踢法，爸爸會遙距給予一些意見，由之前踢得不算好，至現在有很大的進步，今天他拿到此獎項，我老公是非常開心。」

一星期練足五日波也未夠喉，葉凱茵爆兒子周六會「加操」，她說：「他想train up自己呀，近日更跑步鍛鍊體能，見他有很大的進步，我很欣慰。」自從愛上足球，葉凱茵感覺兒子對自我要求變高，夫婦二人亦從旁支持：「某時候比賽未必贏，我又不會push他，畢竟足球是team work，我會跟他說成敗不重要，下次再來過吧。」

兒子愈大愈靚仔，身高已超越媽咪，問葉凱茵可擔心愛兒早熟拍拖，她稱希望兒子專注學業和運動，待18歲後才拍拖。

葉凱茵一家三口！（取自instagram）

綠葉媽媽葉凱茵｜紐西蘭學習多元化 

2020年，葉凱茵安排兒子負笈紐西蘭，只因當地有爺爺嫲嫲照顧，生活環境亦舒適。留學期間，Orson更發掘出足球專長，很享受在大草地踢波，更成功加入校隊。葉凱茵感恩兒子的留學生活安好：

他在紐西蘭的讀書生活都好適應，那邊的學習比較多元化，而且壓力不大，兒子與同學相處都很融洽，認識了好多新朋友。他除了跟校隊訓練外，每朝更會約同學返學校踢波，放學返到屋企自己又會踢。

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