  • 27°C
香港時間：2024923日 (一) 14:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

董之英遲報名｜學體會前董事張勇邦：過往無學校成功上訴　倡學校主辦盃賽化危為機

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

學體會前董事會副主席張勇邦表明，對董之英紀念中學因遲交報名表會依章辦事，無「灰色地帶」可言。

【董之英中學 / 學界足球比賽 / 張勇邦】「足球名校」仁濟醫院董之英紀念中學因遲交報名表，將缺席學界足球比賽，日前亦遭主辦方香港學界體育聯會裁定上訴失敗。

學體會前董事會副主席張勇邦今（23日）表示，會方依章辦事，並無「灰色地帶」可言，據他了解過往並無「遲報名」的學校成功上訴，形容「死線就是死線」，學校需學習如何守規矩。他直言事件「淒涼」，但認為學校不應繼續糾纏，反建議校方自行舉辦盃賽，讓學生一展所長。

張勇邦在電台節目表示，曾經發生過學校遲報名，或是運動員跨組報名及資歷有問題等，而遲報名的學校主要出於人為問題，但據他所知，過往並無學校成功上訴，全部個案最終都是依章辦事。他形容學體會有既定成熟的機制及程序，行之有效，多年來備受大家接受。

董之英遲報名｜校方確認由現職教師重設密碼　承諾公平處理涉事職員

學體會前董事張勇邦指，會方依章辦事，並無「灰色地帶」可言。（資料圖片）

董之英遲報名｜張勇邦建議校方化危為機

他分析，事件不只涉及一間學校，全港學界亦關注學體會是否公平公正，若酌情容許學校遲報名，恐造成混亂，「究竟我等到幾時，等邊間學校，邊間得邊間唔得，係咪要等上訴？」他形容「死線就是死線」，學校一般在8月中已開會，報名時間充裕，若學體會酌情處理，會對其他學校不公平。

張勇邦說，他與一眾校長亦有討論，既然係足球隊是涉事學校「重中之中」的隊伍，「真係要睇緊啲」，他理解涉事校長及教師承受很大壓力，但是更高級的學校管理層，除了要考慮給予學生機會，亦需平衡學習如何守規矩。

董中昨日回覆本報查詢時稱，仍在討論是繼續向學體會上訴。張勇邦形容事件給予學生慘痛教訓，但認為校方要尊重學體會決定，但身為一間足球知名的學校，他建議校方可自行舉辦足球挑戰盃，容讓本港以至大灣區等遴近區域的學界精英隊伍參賽來作賽，讓同學有機會一展所長，化危為機，「唔好糾纏喺依家呢刻，要尋求出路」。

最新影片推介：余安安專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜余安安回望單親媽媽路不覺虧欠女兒　享受湊孫樂對小朋友有計仔

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

董之英遲報名｜校方疑兩個月前已申重設學體會密碼　官網早列截止報名日期
00:00 2024/09/21
董之英遲報名｜校方疑兩個月前已申重設學體會密碼　官網早列截止報名日期
董之英遲報名｜校方確認由現職教師重設密碼　承諾公平處理涉事職員
21:51 2024/09/22
董之英遲報名｜校方確認由現職教師重設密碼　承諾公平處理涉事職員
董之英遲報名｜學體會證學校8月中已重設密碼　裁定上訴失敗確保比賽公平性
11:26 2024/09/21
董之英遲報名｜學體會證學校8月中已重設密碼　裁定上訴失敗確保比賽公平性
董之英遲報名｜前體育科主任現身求助　教工會：校方指控失實或構成誹謗及違專業操守
14:02 2024/09/21
董之英遲報名｜前體育科主任現身求助　教工會：校方指控失實或構成誹謗及違專業操守

你可能感興趣

董之英遲報名｜校方疑兩個月前已申重設學體會密碼　官網早列截止報名日期
00:00 2024/09/21
董之英遲報名｜校方疑兩個月前已申重設學體會密碼　官網早列截止報名日期
董之英遲報名｜校方確認由現職教師重設密碼　承諾公平處理涉事職員
21:51 2024/09/22
董之英遲報名｜校方確認由現職教師重設密碼　承諾公平處理涉事職員
董之英遲報名｜學體會證學校8月中已重設密碼　裁定上訴失敗確保比賽公平性
11:26 2024/09/21
董之英遲報名｜學體會證學校8月中已重設密碼　裁定上訴失敗確保比賽公平性
仁濟醫院董之英紀念中學 比賽 電台節目 運動員 仁濟醫院 足球 大灣區 運動 學校 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月23日 時間08:05）
急症室最長等候時間（09月23日 時間08:05）
校園直撃｜聖公會聖米迦勒小學設「叮叮圖書館」　重現古董電車教學生慢活學保育
校園直撃｜聖公會聖米迦勒小學設「叮叮圖書館」　重現古董電車教學生慢活學保育
返學日式便當｜化妝師巧手製「龍貓」返學便當　可愛造型引女兒老師拍照留念
返學日式便當｜化妝師巧手製「龍貓」返學便當　可愛造型引女兒老師拍照留念
企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透　陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】
企業強人網上睇丨第1集至大結局劇透　陳豪譚俊彥姜大衛爭做物流業霸主【不斷更新】
中大人事｜消息：盧煜明獲選定為中大校長候選人　被譽為最接近諾貝爾獎港人
中大人事｜消息：盧煜明獲選定為中大校長候選人　被譽為最接近諾貝爾獎港人