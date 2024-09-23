董之英遲報名｜學體會前董事張勇邦：過往無學校成功上訴　倡學校主辦盃賽化危為機

▲ 學體會前董事會副主席張勇邦表明，對董之英紀念中學因遲交報名表會依章辦事，無「灰色地帶」可言。

【董之英中學 / 學界足球比賽 / 張勇邦】「足球名校」仁濟醫院董之英紀念中學因遲交報名表，將缺席學界足球比賽，日前亦遭主辦方香港學界體育聯會裁定上訴失敗。

學體會前董事會副主席張勇邦今（23日）表示，會方依章辦事，並無「灰色地帶」可言，據他了解過往並無「遲報名」的學校成功上訴，形容「死線就是死線」，學校需學習如何守規矩。他直言事件「淒涼」，但認為學校不應繼續糾纏，反建議校方自行舉辦盃賽，讓學生一展所長。

張勇邦在電台節目表示，曾經發生過學校遲報名，或是運動員跨組報名及資歷有問題等，而遲報名的學校主要出於人為問題，但據他所知，過往並無學校成功上訴，全部個案最終都是依章辦事。他形容學體會有既定成熟的機制及程序，行之有效，多年來備受大家接受。

董之英遲報名｜校方確認由現職教師重設密碼 承諾公平處理涉事職員

▲ 學體會前董事張勇邦指，會方依章辦事，並無「灰色地帶」可言。（資料圖片）

董之英遲報名｜張勇邦建議校方化危為機

他分析，事件不只涉及一間學校，全港學界亦關注學體會是否公平公正，若酌情容許學校遲報名，恐造成混亂，「究竟我等到幾時，等邊間學校，邊間得邊間唔得，係咪要等上訴？」他形容「死線就是死線」，學校一般在8月中已開會，報名時間充裕，若學體會酌情處理，會對其他學校不公平。

張勇邦說，他與一眾校長亦有討論，既然係足球隊是涉事學校「重中之中」的隊伍，「真係要睇緊啲」，他理解涉事校長及教師承受很大壓力，但是更高級的學校管理層，除了要考慮給予學生機會，亦需平衡學習如何守規矩。

董中昨日回覆本報查詢時稱，仍在討論是繼續向學體會上訴。張勇邦形容事件給予學生慘痛教訓，但認為校方要尊重學體會決定，但身為一間足球知名的學校，他建議校方可自行舉辦足球挑戰盃，容讓本港以至大灣區等遴近區域的學界精英隊伍參賽來作賽，讓同學有機會一展所長，化危為機，「唔好糾纏喺依家呢刻，要尋求出路」。

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