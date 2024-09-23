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睡眠危機｜夜晚瞓覺1個習慣醫生警告可增患癌危機　這2類睡眠型態易致癌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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有醫生指出1個睡眠習慣可增患癌危機，另有2類睡眠型態較易致癌。

【開燈睡覺／夜燈／睡眠／睡眠品質／褪黑激素／致癌風險／致癌物／致癌習慣】部分人晚上睡覺時會開一盞小夜燈，但原來這個習慣對健康可謂有害無益。有專家就指出，睡覺不關燈會抑制具有抗癌功效的激素分泌，從而導致患癌的機率增加。此外，亦有醫生引用研究，指出2種睡眠型態屬於高危罹癌類型，提醒市民留意。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在節目《健康晚點名》中分享，表示醫生之所以經常說到了晚上11至12點、該睡覺的時間就要睡，是因為腦部會在這個時間開始分泌2種荷爾蒙，分別為生長激素與褪黑激素，也是父母親給予的「最好的抗衰老荷爾蒙」。他指出，褪黑激素具有抗癌功效，然而如果睡覺時開燈，光線便會透過眼睛進入視網膜，並透過視神經交叉抑制其分泌。當抗癌的褪黑激素被抑制、減少分泌，人們患癌的機會便自然會增加。

睡眠危機｜褪黑激素不宜額外補充

不過開夜燈有時是為了增加安全感，未必能輕易改變習慣，如果在開燈睡覺的同時補充褪黑激素又是否可行？對此劉博仁就解釋，褪黑激素本身是從人體的松果體中分泌，若長期進行額外補充，反而會抑制松果體自然產生褪黑激素，因此「天然的尚好」。但他亦補充，如果遇上萬不得已的情況，例如癌症病人因為治療的作用造成褪黑激素過低，即使熄燈還是無法睡得好，這時便可以進行適量補充。

此外，台灣胸腔及重症專科醫生黃軒亦曾在其個人Facebook專頁發文，指出失眠人士的患癌風險往往高於沒有失眠的人群；他引述一項去年7月刊登於《癌症》國際期刊的研究，指出從1.4萬人的調查中發現，「睡眠時間短，確實與癌症風險升高有關。」

一個晚上，如果睡眠時間小於6小時的人，其罹癌風險升高41%；那些一天，睡眠不足7小時的人，其罹癌風險更增加了69%。

他又補充，即使沒有失眠問題，亦有2種睡眠型態屬於高危患癌類型，分別為捱夜及作息日夜顛倒人士。他指出，世界衛生組織（世衛，WHO）將捱夜與「涉及晝夜節律紊亂的輪班工作制度」列為第2A類致癌物，並強調即使睡夠了6至8小時，但如果不是跟隨規律的晝夜「生理時鐘」入眠，同樣會增加癌症風險。

在2024年2月，《肝臟學雜誌，Journal of Hepatology 》國際期刊也發表了一篇關於「晝夜顛倒會致癌」的研究：首次證實，如果你的日常生活是黑白顛倒（長期晝夜失調），確實，也是會使人類易致癌。

睡眠危機｜為何熬夜和不規則的睡眠易患癌？

另一項芬蘭研究顯示，女性空中服務員患上乳癌的幾率，較常人更高。研究人員認為這些罹癌幾率升高，可能與長期睡眠週期不穩定，以及在夜間她們又長期接受光照有著強烈相關。

黃軒引述研究指，夜晚睡眠不足（熬夜或黑白顛倒），會減少褪黑激素（Melatonin）的產生，可能會導致有睡眠障礙的女性，更容易患乳癌和卵巢癌。其次，長期嚴重的晝夜節律生理時鐘失調，導致了體內免疫功能物質分泌減少，降低身體的免疫能力，影響了免疫功能。因此他呼籲充足的睡眠，就是「不要熬夜、不要日夜顛倒」，是有助於降低患癌風險。

更多相關報道：致癌習慣丨上班族常見「1習慣」患癌風險激增　醫生揭10大致癌習慣排名

同場加映：10大致癌習慣排名

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長時間使用手機恐增致癌風險

據世衛指出，每天將手機放近耳朵旁邊30分鐘，恐防增加腦癌風險。台灣中醫師吳宏乾就建議，使用手機時，最好距離身體較遠的位置使用；聽電話時最好使用擴音或免提，減少直接將手機放近耳朵或頭部。

很多人習慣睡眠時將電話放在床頭充電，其實這個習慣很有可能會增加人體吸收電磁波的機率。故此，他建議2招阻隔手機電磁波，以及綜合3招日常預防：

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